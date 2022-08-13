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14 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Mustafa Karahasanoğlu vefat etti

13 Ağustos 2022, Cumartesi 17:00
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı bulunan Karahasanoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Karahasanoğlu’nun cenazesi dün ikindi vakti Fatih Camisi’nde kılınan namazın ardından Edirnekapı Şehitliğine defnedildi.

KARAHASANOĞLU KİMDİR?

Mustafa Karahasanoğlu, 1948 yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesinin Başpınar köyünde doğdu. 1950 yılında İstanbul’a geldi. İlkokulu Kabataş’taki Namık Kemal İlkokulu’nda, orta öğrenimini Fındıklı Orta Okulu’nda, lise tahsilini ise Maçka Sanat Lisesi’nin elektrik bölümünde tamamladı. Karahasanoğlu, 1974 yılında Yıldız Üniversitesinin elektrik bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Milli Gazete’de müessese müdürü oldu. 1988’de Cuma Dergisini yayın hayatına sokan Karahasanoğlu, 1993 yılında günlük olarak yayınlanan Beklenen Vakit Gazetesini çıkardı.

AA

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