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29 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

29 Mayıs 2025, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Dünya hayatında onların [kâfirlerin] hakkı azaptır. Âhiret azâbı ise daha çetindir. Onları Allah’ın azâbından koruyacak kimse de yoktur.

Ra’d Suresi: 34

HADİS:

Allah’ın himâye eli cemaatle beraberdir. Şüphesiz şeytan, cemaatten ayrılanla beraber koşar.

Camiü’s-Sağir, No: 2338

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