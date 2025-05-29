Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Dünya hayatında onların [kâfirlerin] hakkı azaptır. Âhiret azâbı ise daha çetindir. Onları Allah’ın azâbından koruyacak kimse de yoktur. Ra’d Suresi: 34 HADİS: Allah’ın himâye eli cemaatle beraberdir. Şüphesiz şeytan, cemaatten ayrılanla beraber koşar. Camiü’s-Sağir, No: 2338

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