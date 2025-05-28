İnsanlığın Hürriyet Serüveni -2

Caner Kutlu, Mustafa Akca & XYZ Din - Bilim - Sanat #28

XYZ Din - Bilim - Sanat'ın yeni bölümünde misafirimiz Mustafa Akca.

Bu haftanın ilk videosu, kanalda devam eden 'İnsanlığın Hürriyet Serüveni' adlı seriden geliyor. Bu serinin ilk videosunda, Mustafa Akca, Bediüzzaman'ın "İnsanlar hür oldular ama yine abdullahtırlar" şeklinde ifade ettiği veciz hürriyet ölçüsü üzerinden değerlendirmelerde bulunmuştu.

Yeni videoda ise Bediüzzaman'ın yine veciz bir ifadeyle, bu defa hürriyetin ehemmiyetini vurguladığı, "Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam" sözü üzerinden çıkarımlar yapıyor. Bu bağlamda ferdî ve içtimaî hürriyet taleplerinin devlet otoritesiyle ilişkisi, iktisadî anlamda devlete ihtiyaç duymama hâli ve gelecekte 'ekmek-hürriyet' ilişkisinin nasıl olabileceğine dair Risale-i Nur perspektifinden bir vizyon sunan bu programın sizler için 'doyurucu' olmasını umarak beğenilerinize sunuyoruz.