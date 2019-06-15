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15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Neden reddediliyor?

15 Haziran 2019, Cumartesi 00:55
Çorlu’da 25 kişinin vefat ettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazası ve Giresun’da şüpheli ölümüyle gündeme gelen Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili Meclis’e verilen araştırma önergelerinin AKP ve MHP’nin oylarıyla neden reddedildiği merak konusu.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’in 8 Temmuz 2018’de Çorlu’da 25 kişinin vefat ettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin TBMM’ye sunduğu araştırma önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Şevkin, araştırma önergesinde kazanın ihmaller neticesinde yaşandığı ve aileleri vefat eden insanların demokratik tepkilerine şiddetle karşılık verildiğini belirtti. Kazadaki en temel sorunlardan birinin teknik uygunsuzluklar ve özelleştirme olduğunu vurgulayan Şevkin, “TCDD’ye ait raylarda yıllardır süregelen yol bekçileri uygulamasının devre dışı bırakılması sonucu arızaları belirleyebilecek kimsenin bulunmaması bir vahamettir” dedi.

Sorumlular mutlaka cezalandırılmalı

Diken’in haberine göre, Çorlu’dan geçen Halkalı-Muratlı demir yolu hattının menfez bakım ihalesinin ödenek emri çıkmaması dolayısıyla iptal edildiğini belirten Şevkin, ”Halkalı’daki menfez bakım ihalesinin iptal edilmesi büyük bir talihsizliktir. Türkiye’de son yıllarda ranta ve kâra dönük hırsa yenik düşüyoruz. Bu da maden faciaları, kara yolu kazaları ve iş cinayetleri olarak geri dönüyor” diye konuştu. Kazada TCDD yöneticilerinin açılan dâvâdan muaf tutulmasının ciddî bir handikap olduğunu dile getiren Şevkin, “Sorumlular mutlaka cezalandırılmalıdır. Bugün aramızda yakınlarını kaybetmiş birçok değerli kardeşimiz var. Haklarını ararken ne yazık ki polis baskısına ve biber gazına maruz kaldılar. Bu kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

Vekillerin sorumluluğu millettir

Evinin yakınlarında yaralı bulunduktan sonra hastanede vefat eden Rabia Naz’ın şüpheli ölümü ve soruşturma sürecindeki usûlsüzlüklere ilişkin HDP’nin Meclis’e sunduğu araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, sosyal medya hesabından araştırma önergesinin reddedilmesine tepki gösterdi. Vatan, “İktidar partisi teşkilât yöneticisi ve genel sekreteri bir annenin 11 yaşındaki çocuğunun acımasızca canına kıyılmasına ve yine acımasız, vicdansızca iftiralar atılarak örtbas edilmesine bile bile sesi çıkmadı. Ayrıca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği iktidarın mesuliyeti. İnsanlığın canına kıyılmasına susan partililer veya yetkililerin susmasını da kınıyorum. Her bir can ve canlının hesabı sorulmalıdır” ifadelerini kullandı. Vekillerin sorumluluğunun millet olduğunu hatırlatan Vatan, “Kimileriniz terörist saldırısına, kimileriniz hatırlı kişiler durumuna, kimileriniz çıkar durumlarına susuyorsunuz. TBMM milletin temsilcisidir, vekillerin sorumluluğu millettir. Ak Parti ve MHP Rabia Naz cinayetine neden sustu açıklayın” dedi.

İstanbul - Yeni Asya

 

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