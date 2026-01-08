Özel: İç cephe hukukla güçlenir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Venezuela’da yaşananlar kapsamında “iç cepheyi güçlendirme” konusundaki açıklamalarını değerlendirdi.

Özel şunları söyledi: “İç cephe güçlenecekse hep birlikte birbirimize saygılı, hukuka saygılı bir şekilde. İddialar olabilir, tutuksuz yargılama ile televizyonlardan yayın istiyoruz. Ama iç cephenin güçlendirilmesinin yolu muhalefete düşman hukuku uygulamak değildir. Bugün ana muhalefet partisinin liderine trollerin bile yayınlamaya utanacağı yalan yanlış, montajlı çirkin bir videoyu oynatarak, saldırarak iç cepheyi güçlendiremezsin. O yüzden Sayın Bahçeli’nin ifadesi doğrudur. Ortaya konulan hat doğru bir hattır. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Düzeni bozan Erdoğan’dır ve bundan sonraki süreçte Erdoğan iç cepheyi güçlendirmek istiyorsa içerideki kimseye düşman hukuku uygulamayacak ve ondan sonrasını hep birlikte bakacağız.” Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 569

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.