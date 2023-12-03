Risale-i Nur yasak olamaz

Mustafa Sungur’un Risale-i Nur aleyhindeki bazı yayınlar üzerine o günkü gazetelere gönderdiği, ancak gazetelerin neşretmediği yazısını rahmete vesile olması niyetiyle vefat yıldönümünde neşrediyoruz.

Uzun yıllar devam edegelen bir hakikat, millet efkarında ve insanlık müvacehesinde fevkal hal tezahüre başladığından, bunu, aklı faside sokmak istemeyen ve kasden hakkı inkar, hakikati tahrip niyetiyle harekete geçen iman ve Kur'an düşmanları, İslamiyetin bu asırdakı feyizli tezahürlerinden ve mukaddes Kur'an'ın ebedi parıldayan şualarından biri olan Risale-i Nur külliya- tına karşı maskeli hücumlarına devam ediyorlar. Elbette bütün tertibler, bu kasdi plan ve taktikler ve sırf hakaik-ı Kur'aniyeyi söndürmek gayesine matuf bu sinsi gayret ve faaliyetler inşallah İlahi kudret ve azametin hifz u himayeti, inayet ve keremi ile ve sağ duyulu, müsbet görüşlü, münevverlerin İslama bağlılıkları ile yalnız akim kalmakla kalmayacak, aynı zamanda hak ve hakkaniyetin berrak vechesini bir kere daha ve fakat haşmetli bir tezahürle kâinatta ilanına yol açacaktır.Efendiler! Siz neyin karşısında ve ne ile uğraşıyorsunuz.

Zerrelerden güneşlere ve ta arşa kadar bütün alemi kaplıyan, ezel ve ebedi ve bütün sarayları içine alan bir hakikati, siz nasıl ve ne suretle inkara ve tahrime yelteniyorsunuz? Ortada yalnız tek bir mesele ve güneşlerden de parlak bir tek hakikat var. Biz, tek bir ifade ile bir tek şeyin arkasındayız: o da bütün şa'şaasiyle İslamiyettir. Sizin mücadeleniz, yıkmak istediğiniz yegane hedef ve menfur gayeniz ise: Kainatın maverasından fışkırıp gelen Nur-u İslamiyettir.İşte bizim alemlere dolup taşan cengimiz ve şevkimiz, dünyalara sığmayan aşkımız ve iftiharımız ve kainata meydan okuyan iktidar-ı imanımız, hep bu mukaddes Nur-u İsláma müteveccih gaye ve idealimizden fışkırmakta ve Alllah'a giden hasret-i Fahr-i alemi takip etmek ve amel ve iştiyakımızdan doğmaktadır.Ve senin ey bedbaht mühkir! Nur risaleleriyle mübarezen ve ona taarruzun, doğrudan doğruya bu zamanda, bu memlekette İslamiyete ve mukaddes hakikatlara karşı bir inkår ve tahrip zihniyetinin korkunç bir ifadesidir.

Bu ise: Ümmül-Kur'an olan Fatiha suresinde beyan edilen ve ta zamanı Adem'den kıyamete kadar devam edegelen iki cereyan-ı azimenin mücadele ve mübarezelerinin bu asırda ve bu gündeki tecellisinden başka bir şey değildir. Öyle ise, hüsran sana ait, dehşet ve nedamet ve sonsuz vaveyla senin hakkın ve ancak senin istihkakındır...Sen, sıratı müstakimde giden Peygamberler, Sıddıklar, şehid ve veliler, salih mü'minler caddesini, kavm-i necip Türk Milletinin ebediyete intikal ile ölümsüzlük saadetine ulaşan milyarlar şanlı ecdadımın uğurlu yolunu değil, mağdup ve dallin güruhu olan zalim ve münkirler kafilesini takip ettiğin için daha dünyada iken kendi idam fermanını kendin imzalamış oluyorum. İnkár ve tahribin ile ve hak din olan İslamiyetle mübarezen ile hukukullaha olan bu korkunç tecavüzlerin, pek kısa olan şu seni oyalayıcı ahvalinin hemen akabinde senin için ebedi ve çok acıklı, çok dehşetli elim elemleri daimi cezaları netice vermektedir. Bu itibarla bu acıklı, acınacak durumunla acı, her şeyden ve herkesten daha berbat ve bedbaht olarak ebedi hiçliğe, hicrana yuvarlanmakdasın. Seni bu ebedi hicran ve dehşetten kurtarmak isteyen, seni kainatta hükmeden ilahi kanunlara itaatla Nur-u saadet ve selamete çağıran yegane kurtarıcı seslerde maalesef hakaretle mukabelede bulunuyorsun.Binaenaleyh aramızdaki bu nihayetsiz boşluk, sonsuz uçurum kapanmadıkça, bu mübareze devam edecektir bunun izalesi ancak senin Islama teslimiyetin ile mümkündür. Aksi takdirde Kur'an Nurcularının ve iman ehlinin, Hukukullahın müdafaa ve muhafazası, İla-yı Kelimetullah davalarına son vermeleri tasavvur bile olunamaz. Her bir zerreden ta kâinatın heyet-i mecmuasına kadar binler cihette fışkıran güneşten daha parlak ilan-ı Tevhid ve Kur'an'ın hakkaniyeti davası ve İslamiyet Nur'u, en mukaddes ve en haşmetli ilahi bir nur halinde yaşamakta ve parılmakatdadır.Nur Risalelerinin, ezeli iman bahçesinden derlenmiş birer gül-ü Muhammed'i (A.S.M.) halinde rayiha-i tayyibesi, güzel kokusuyla insanlık alemine ne hoş ve şirin neş'eler saçtığına cüzi misaller halinde bazı noktalar ileride ibraz edilecektir vesselâm.