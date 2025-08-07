OGM'den "yüksek yangın riski'' uyarısı!

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangın riskinin devam ettiğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Bakan Yumaklı: Önümüzdeki bir hafta yüksek riskte
OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "yüksek yangın riski uyarısı" yapılarak, yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nemle birlikte "Yeşil Vatan"ın yangın riski altında olduğuna işaret edildi.
Paylaşımda, "Lütfen açık alanda ateş yakmayalım, sigara izmaritini doğaya atmayalım. Ormanda ateş veya duman gördüğümüzde 112'yi arayalım, ormanlarımızı ve geleceğimizi ateşe atmayalım." ifadeleri kullanıldı.
AA