ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

OGM'den "yüksek yangın riski'' uyarısı!

07 Ağustos 2025, Perşembe 14:07
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangın riskinin devam ettiğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Yumaklı: Önümüzdeki bir hafta yüksek riskte

 

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "yüksek yangın riski uyarısı" yapılarak, yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nemle birlikte "Yeşil Vatan"ın yangın riski altında olduğuna işaret edildi.

 

Paylaşımda, "Lütfen açık alanda ateş yakmayalım, sigara izmaritini doğaya atmayalım. Ormanda ateş veya duman gördüğümüzde 112'yi arayalım, ormanlarımızı ve geleceğimizi ateşe atmayalım." ifadeleri kullanıldı.

AA

