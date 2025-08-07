"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Meyve ağaçlarını "stresten uzak tutmak için" aşırı sıcaktan koruyun

07 Ağustos 2025, Perşembe 17:16
Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, "Bir meyve ağacı ne kadar çok strese maruz kalırsa verim ve meyve kalitesi o kadar düşer." dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, Türkiye'de son yılların en sıcak ve kurak günlerinin yaşandığına dikkati çekerek, meyve ağaçlarının kurumaması için stresten uzak tutulması gerektiğini belirtti.

Sütyemez,yüksek sıcaklık ve kuraklığın tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini, meyve ağaçlarının aşırı sıcaklardan korunmasının hem verimi hem de ağacın sağlığını korumak için çok önemli olduğunu söyledi.

"Bir meyve ağacı ne kadar çok strese maruz kalırsa verim ve meyve kalitesi o kadar düşer." diyen Sütyemez, gölgeleme, kireçleme, damlama sulama, buharlaşmayı önleme, potasyumlu gübreleme, doğru budama, ekstra sulama ve bölgeye göre tür seçimlerinin ağaçların stresini azaltacağını ifade etti.

Ağaçları stresten uzak tutan uygulamalar

Bu yöntemlerin düzenli bir şekilde uygulanmasının önemine işaret eden Sütyemez, şunları kaydetti:

"Küresel ısınmanın etkilerini bu yıl çok yakından yaşadık. Bu doğrultuda, başta aşırı sıcak ve güneş ışığı kaynaklı streslere karşı mücadelede ağaçları ve meyve kalitesini korumak için gölgeleme alternatifleri mutlaka araştırılmalı ve imkan dahilinde kullanılmalıdır. Sulama özellikle damlama sulamadan taviz verilmeden yapılmalıdır. Bu dönemde kesinlikle vahşi salma yönteminden kaçınılmalıdır. Aksi halde su israfı yanında aşırı buharlaşma ile mantar hastalıklarına da davetiye çıkarılmış olunur. Sulama serin saatlerde mümkünse geceleri ya da sabah serin dönemlerde yapılmalıdır. Sık sık, azar azar sulama en isabetli olanıdır. Her dönemde olduğu gibi kurak giden mevsimlerde veya sıcak giden günlerde su tasarrufu, buharlaşmayı önlemek, kolay yabancı ot mücadelesi için malç toprak örtüsü kullanımı çok isabetli bir uygulamadır. Diğer taraftan toprağın kalitesinin iyileştirilmesi ile topraklarda sıcaklık stresinin dengelenmesi daha kolay sağlanabilir. Her canlıda olduğu gibi meyve ağaçlarında da strese karşı mukavemetin birinci kuralı sağlıklı olmaktır."

Meyve ağaçlarında sağlıklı ve güçlü bir ağaç formu için dengeli ve düzenli beslenmenin önemine de işaret eden Sütyemez, başta potasyumlu gübreler olmak üzere kalsiyum ve bor uygulamaları yapılmasının da faydalı olacağını aktardı.

Yüksek sıcaklığa dayanıklı türler tercih edilmeli

Söz konusu elementlerin hücre zarlarını güçlendirerek sıcaklık stresine karşı dayanıklılığı artırmada önemli rol oynadığını anlatan Sütyemez, özellikle sıcaklarda meyvelerin beslenme programlarına bitki güçlendiricileri ilave edilmesinin stres azaltılmasında çok etkili olabileceğini vurguladı.

Sütyemez, yüksek yaz sıcaklarına karşı takviye olarak sık olmamak şartıyla bilinçli kişilerce budama da yapılabileceğini belirterek, şunları anlattı:

"Sonuç olarak en önemli tedbir ya da mücadele yani kalıcı uzun ömürlü tedbirler nelerdir? Doğru bölgede doğru tür çeşit seçimi ile başlamaktadır. Meyve bahçesinde bitkiler arasında sıra aralarında rüzgar kıran bitki şeritleri oluşturmaktır, bölgeye göre doğru planlama ile bahçeyi tesis etmektir. Yüksek sıcaklıklara daha dayanıklı tür ve/veya çeşitlerin tercih edilmesi, sumak gibi, zeytin gibi, kuraklığa ve sıcağa toleranslı/dayanıklı ağaçların kullanılması ile üzerine aşılı çeşitlerin direncinin artmasına önemli katkı sağlayabilir."

AA

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimine 1 milyar dolar ayırdı

    Meyve ağaçlarını "stresten uzak tutmak için" aşırı sıcaktan koruyun

    İsrail ve ABD, dünya adalet sistemi için en ciddi tehdit!

    OGM'den "yüksek yangın riski'' uyarısı!

    Putin-Trump görüşmesi ilerleyen günlerde yapılacak

    Microsoft İsrail'in hizmetinde! Filistinlilerin yaptığı milyonlarca telefon görüşmesini İsrail için depolamış!

    Gazzeli bir baba: Çocuklarıma ''un'' getirebilmek için tankların arasından ölüme gittim

    İç savaşla boğuşan Sudan'da Faşir şehri de açlık tehlikesiyle karşı karşıya!

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye ortak mektup: Gazze'deki soykırımı sona erdirin!

    İspanya'nın Jumilla ilçesinde skandal: Müslümanların Dini Bayramlarını kamusal alanda kutlaması yasaklandı!

    Bakan Yumaklı: Önümüzdeki bir hafta yüksek riskte

    Meclis derhal devreye girmelidir!

    Üretici bir litre süt satıp bir bardak çay içemiyor

    Sahteciliği şeffaflık önler - Kamu kurumları da rant alanına dönüşmüş durumda!

    Hollanda'da 2-1 kaybeden Fenerbahçe turu İstanbul'da arayacak

    Şam kırsalında su için açılan kuyudan su yerine doğal gaz çıktı

    "Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın"

    Sahte düzeni değiştirmenin tek çaresi erken seçim

    Kurtulmuş: Meclis, çözümün meşru adresidir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Sahteciliği şeffaflık önler - Kamu kurumları da rant alanına dönüşmüş durumda!
    Genel

    Meclis derhal devreye girmelidir!
    Genel

    Bakan Yumaklı: Önümüzdeki bir hafta yüksek riskte
    Genel

    İspanya'nın Jumilla ilçesinde skandal: Müslümanların Dini Bayramlarını kamusal alanda kutlaması yasaklandı!
    Genel

    Sahte düzeni değiştirmenin tek çaresi erken seçim
    Genel

    Üretici bir litre süt satıp bir bardak çay içemiyor
    Genel

    Şam kırsalında su için açılan kuyudan su yerine doğal gaz çıktı
    Genel

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye ortak mektup: Gazze'deki soykırımı sona erdirin!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.