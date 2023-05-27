Sandık güvenliği sağlanmalı

Denge ve Denetleme Ağı açıklamasında “Türkiye demokrasi tarihinde bir ilk olacak olan ikinci tur seçimleri için kalan kısıtlı sürede rakip cumhurbaşkanı adaylarının eşit şartlarda yarışması, süreçlerin şeffaf yürütülmesi, vatandaşların oylarının sonuçlara eksiksiz yansıması adına sandık güvenliğinin sağlanması seçimlerin meşruiyeti açısından büyük önem taşıyor” denildi.

MEHMET KARA - ANKARA

Demokrasi tarihimizde bir ilk olacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandığa gidilecek. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yeteri sayıda oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan’ın yarışacağı seçimde oy verme işlemi bugün 08.00’de başlayıp 17.00’da bitiyor. Seçmenin üzerinde vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek. Cep telefonuyla kabine girilmeyecek. Oy pusulasına mühür dışında işaret konulmayacak. Oy kullandıktan sonra imza atılacak.

SANDIK GÜVENLİĞİ SEÇİMLERİN MEŞRUİYETİ İÇİN ÖNEMLİ

Denge ve Denetleme Ağı “Gözümüz Demokraside kampanya”mız kapsamında yaptığı açıklamada, “İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adil, özgür ve şeffaf koşullarda, oyların sonuçlara eksiksiz yansıdığı ve yüksek katılımlı bir seçim olması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye demokrasi tarihinde bir ilk olacak olan ikinci tur seçimleri için kalan kısıtlı sürede rakip cumhurbaşkanı adaylarının eşit koşullarda yarışması, süreçlerin şeffaf yürütülmesi, vatandaşların oylarının sonuçlara eksiksiz yansıması adına sandık güvenliğinin sağlanması seçimlerin meşruiyeti açısından büyük önem taşıyor” denildi.

Açıklamada, “İkinci turda da aktif vatandaşlık bilinciyle oy vermek üzere sandıklara gidilerek seçime yüksek katılımın sağlanması ve sandıklarda görev alınmasının demokrasi adına öneminin altını çizerken, seçimlerin adil, özgür ve şeffaf koşullarda, oyların sonuçlara eksiksiz yansıdığı ve yüksek katılımlı bir seçim olması çağrımızı önceki seçimlerde olduğu gibi tekrarlıyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu.

KATILIIN YÜKSEK OLMASI BEKLENİYOR

Seçim süreci boyunca ittifakların milletvekili aday listeleri, vaatleri, kampanya süreçlerinde saldırı haberleri, sandık güvenliği, adil rekabet gibi pek çok konuyu tartıştığına dikkat çekilen değerlendirmede, şu görüşlere yer verildi: “Adayların propaganda yöntemi ve artan dezenformasyon da seçimin önemli gündemleri arasındaydı. Oy kullanma demokrasilerde vatandaşların temel bir hakkıdır. Özellikle istikrarlı demokrasilerde oy verme oranlarında yaşanan düşüşe rağmen Türkiye’de bu seçimde de katılımın yüksek olacağı görülmektedir. Vatandaşların geniş katılım sağladığı seçimlerde oyların sonuçlara eksiksiz yansıması adına sandık güvenliğinin, ilgili tüm kurumlar ile tüm aktörler tarafından sağlanması büyük önem taşımaktadır.”