"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Sandık güvenliği sağlanmalı

27 Mayıs 2023, Cumartesi 20:42
Denge ve Denetleme Ağı açıklamasında “Türkiye demokrasi tarihinde bir ilk olacak olan ikinci tur seçimleri için kalan kısıtlı sürede rakip cumhurbaşkanı adaylarının eşit şartlarda yarışması, süreçlerin şeffaf yürütülmesi, vatandaşların oylarının sonuçlara eksiksiz yansıması adına sandık güvenliğinin sağlanması seçimlerin meşruiyeti açısından büyük önem taşıyor” denildi.

MEHMET KARA - ANKARA

Demokrasi tarihimizde bir ilk olacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandığa gidilecek. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yeteri sayıda oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan’ın yarışacağı seçimde oy verme işlemi bugün 08.00’de başlayıp 17.00’da bitiyor. Seçmenin üzerinde vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek. Cep telefonuyla kabine girilmeyecek. Oy pusulasına mühür dışında işaret konulmayacak. Oy kullandıktan sonra imza atılacak. 

SANDIK GÜVENLİĞİ SEÇİMLERİN MEŞRUİYETİ İÇİN ÖNEMLİ 

Denge ve Denetleme Ağı “Gözümüz Demokraside kampanya”mız kapsamında yaptığı açıklamada, “İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adil, özgür ve şeffaf koşullarda, oyların sonuçlara eksiksiz yansıdığı ve yüksek katılımlı bir seçim olması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye demokrasi tarihinde bir ilk olacak olan ikinci tur seçimleri için kalan kısıtlı sürede rakip cumhurbaşkanı adaylarının eşit koşullarda yarışması, süreçlerin şeffaf yürütülmesi, vatandaşların oylarının sonuçlara eksiksiz yansıması adına sandık güvenliğinin sağlanması seçimlerin meşruiyeti açısından büyük önem taşıyor” denildi. 

Açıklamada, “İkinci turda da aktif vatandaşlık bilinciyle oy vermek üzere sandıklara gidilerek seçime yüksek katılımın sağlanması ve sandıklarda görev alınmasının demokrasi adına öneminin altını çizerken, seçimlerin adil, özgür ve şeffaf koşullarda, oyların sonuçlara eksiksiz yansıdığı ve yüksek katılımlı bir seçim olması çağrımızı önceki seçimlerde olduğu gibi tekrarlıyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu. 

KATILIIN YÜKSEK OLMASI BEKLENİYOR 

Seçim süreci boyunca ittifakların milletvekili aday listeleri, vaatleri, kampanya süreçlerinde saldırı haberleri, sandık güvenliği, adil rekabet gibi pek çok konuyu tartıştığına dikkat çekilen değerlendirmede, şu görüşlere yer verildi: “Adayların propaganda yöntemi ve artan dezenformasyon da seçimin önemli gündemleri arasındaydı. Oy kullanma demokrasilerde vatandaşların temel bir hakkıdır. Özellikle istikrarlı demokrasilerde oy verme oranlarında yaşanan düşüşe rağmen Türkiye’de bu seçimde de katılımın yüksek olacağı görülmektedir. Vatandaşların geniş katılım sağladığı seçimlerde oyların sonuçlara eksiksiz yansıması adına sandık güvenliğinin, ilgili tüm kurumlar ile tüm aktörler tarafından sağlanması büyük önem taşımaktadır.” 

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle 13 ölü 8 yaralı

    Türkiye ikinci tur için sandık başına gidiyor

    Sandık güvenliği sağlanmalı

    Darbelerin panzehiri demokrasidir

    Dolar 557 gün önce tek hanedeydi

    Her Cuma bir İspanyol Müslüman oluyor

    5 ayda 1,2 milyon ziyaretçi ağırladı

    Avrupa’dan İsrail’e “yıkımları durdur “çağrısı

    Ukrayna'da yeni tehlike: Mayın kirliliği

    1 milyon 912 bin 30 yurt dışı seçmen oy kullandı

    JİTEM davasında hepsi beraat etti

    Rahmet sevinci: Trakya kuraklıktan kurtuldu

    Sandığa gitmeyen kalmasın

    Türkevi'ne saldıran zanlı gözaltına alındı

    Merkez Bankası’nda para kalmadı

    Yapay zeka inme vakalarını tanımlıyor

    Fransa’da 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarı - Geçen yıl 40 bin çocuk kayboldu

    “Hazreti Muhammed’in Hayatı (asm)” konulu yarışma

    Ekransız uyumak uyku kalitesini artırıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçime giderken derin çeteye dikkat!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    AKMHP’nin ürünü: Tam kafa karışıklığı
    Ali FERŞADOĞLU

    Kim cumhurbaşkanı olamaz!?
    Yasemin YAŞAR

    Siyasi ittifak ideolojik ittifak mıdır?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    28 Mayıs (fiilî) bir referandumdur
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz seçim
    Risale-i Nur'dan

    Askerin siyasete müdahalesi müthiş zararları netice verdi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Depremin de siyasette istimali

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.