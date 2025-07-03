TÜİK'e göre enflasyon %35,05, ENAG'a göre ise %68,68 - Kira artış oranı %43,23 oldu - Memur maaşları netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) perşembe günü açıkladığı verilere göre, Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 35,05 oldu. Aylık enflasyon ise yüzde 1,37 olarak hesaplandı. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na göre (ENAG) enflasyon Haziranda aylık yüzde 3,05 artarken, yıllık yüzde 68,68 oldu.

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Yasal kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması ise Haziran ayında yüzde 43,23 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) perşembe günü açıkladığı verilere göre, Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 35,05 oldu. Aylık enflasyon ise yüzde 1,37 olarak hesaplandı.

Verilerde en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubu içinde yıllık en büyük artış yüzde 65,54 'konut'ta gerçekleşti. Bunu yüzde 30,20'lik artışla 'gıda ve alkolsüz içecekler' takip etti. Ulaştırma grubundaki yıllık artış işe yüzde 27,72 oldu.

Yasal kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması ise, Haziran ayında yüzde 43,23 oldu. Yani Haziran ayında mülk sahiplerinin yapabileceği 'tavan' zam oranı yüzde 43,23'ü geçemeyecek.

TÜİK bir önceki ay Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) yani enflasyonu yıllık bazda yüzde 35,41 olarak açıklamıştı. Mayıstaki ayılık artış ise yüzde 1,53'tü.

Uzmanlar tarafından 'öncü veri' olarak kabul edilen İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) enflasyon verisine göre ise Haziranda perakende fiyatlarda yıllık artış yüzde 44,38 seviyesinde gerçekleşmişti. Aylık enflasyon ise yüzde 1,77 oldu.

Memur zamları da netleşti

Haziran ayı verileriyle birlikte, memur ve emeklinin Temmuz zammı da netleşmeye başladı.

TÜİK verilerine göre altı aylık enflasyon 16,67 olarak gerçekleşti. Bu oran doğrultusunda SSK ile Bağ-Kur emeklileri maaş zammı alacak.

Memur ve memur emeklisi, 2025'in ilk altı ayı için toplu sözleşme ile yüzde 6 ikinci altı ay için yüzde 5 zam almıştı. Memurlar ilk altı ay enflasyonunun bu orandan yüksek çıkmasıyla arada oluşan farkı da zam olarak alıyor. Buna bir de toplu sözleşmeden kaynaklanan beş puanlık zam da ekleniyor. Bu hesaplamaya göre memur ve memur emeklileri için Temmuzdaki zam oranı yüzde 15,57 oldu.

ENAG'a göre enflasyon

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na göre (ENAG) enflasyon Haziranda aylık yüzde 3,05 artarken, yıllık yüzde 68,68 oldu.

NAG ve TÜİK verileri arasındaki uçurum neden kaynaklanıyor?

ENAG ile TÜİK arasında açıklanan enflasyon verileri arasındaki farkın bu denli büyük olmasının temelinde farklı veri toplama ve hesaplama yöntemleri yatıyor. TÜİK, belirli mağazalardan ve sabit zaman aralıklarında toplanan fiyatlarla oluşturulan sabit bir tüketim sepetine dayanarak enflasyonu aylık olarak hesaplıyor. Sepetteki mal ve hizmetlerin ağırlıkları yılda bir kez güncelleniyor ve fiyat değişimleri bu yapı üzerinden izleniyor. ENAG ise internet üzerinden toplanan günlük fiyat verilerini kullanarak daha dinamik ve hızlı değişen bir sistemle enflasyonu ölçüyor.

Tüm bu teknik farkların ötesinde, TÜİK’in hükümete bağlı bir kurum olması nedeniyle verilerin siyaseten manipüle edildiğine dair kamuoyunda zaman zaman şüpheler oluşuyor.

DİSK davası

TÜİK Haziran 2022'de, Ocak 2003’ten beri her ay açıkladığı ortalama madde sepeti fiyat listesini yayımlamayı durdurdu. Liste 400’ü aşkın maddenin ortalama fiyatını içeriyordu. Bunun üzerine Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) 3 Haziran 2022’de TÜİK’ten bilgi talebinde bulundu. Ancak TÜİK, madde sepeti ve ortalama madde fiyat listesinin yayımlanmayacağını belirterek bilgi talebini reddetti.

Bunun üzerine de DİSK dava açtı. Mahkeme TÜİK’in DİSK’in bilgi edinme talebini reddetmesinin hukuksuz olduğuna karar verdi. Ancak karar üst mahkemeye taşındı.

Euronews Türkçe - AA