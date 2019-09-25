Saray’ın günlük harcaması 4,5 milyon lirayı aştı

Cumhurbaşkanlığı’nın 2018 yılına ilişkin mali denetim raporlarını yayınladı.

Sayıştay’ın Saray’ın hesaplarına ilişkin denetiminin sonuçları şöyle: Cumhurbaşkanlığı’na 2018 yılında merkezi bütçeden başlangıç ödeneği olarak 845 milyon lira ayrıldı. Ancak Külliye’nin bütçesine yıl içinde 1 milyar 9 milyon liralık ekleme yapıldığı Sayıştay raporuna yansıdı. Külliye’nin harcamalarının 2018’de toplam 1 milyar 648 milyon 678 bin liraya ulaştığı belirlendi.

Cumhuriyet’in haberine göre, bütçeden harcanmayan miktar ise 70 milyon lira olarak raporlandı. Bütçesine 1 milyar lira ‘ekleme’ yapılan Külliye’nin 2018 yılı için aylık harcamasının 137 milyon, günlük 4,5 milyon lirayı aştığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ek kurullar, danışma kurulları ve danışmanların danışmanları ile tartışılan Külliye’nin yıllık personel gideri de 106 milyon lirada, 181 milyon liraya yükseldi. Memur giderlerinde ciddi bir artış olmazken, sözleşmeli personel gideri ikiye katlanarak 107 milyon lira olarak açıklandı.