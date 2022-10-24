Sefaköy'deki 6 bina tedbir amaçlı tahliye edildi: "Eğitim durumumuzun ne olacağını bilmiyoruz"

İstanbul - Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesinin ardından bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binasının da çökmesi nedeniyle çevrede bulunan öğrenci yurdu ile 5 apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Tedbir amaçlı boşaltılmıştı: 3 katlı özel üniversite binası çöktü

Sefaköy Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bulunan bir konut şantiyesinde zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkları patlarken çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki özel İstanbul Arel Üniversitesinin 3 katlı binası yıkıldı, üniversitenin ana binasında da hasar meydana geldi.

İhbar üzerine gelen itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri bölgede çalışma başlattı.

AFAD ekipleri, şantiye sahası çevresindeki diğer bina ve apartmanların etkilenip etkilenmediğine yönelik inceleme yaptı. İncelemelerin ardından güvenlik amaçlı çökmenin etrafındaki, 71 öğrencinin kaldığı yurt ile 128 dairenin bulunduğu 5 apartman tahliye edildi.

Apartmanlardan tahliye edilen bazı vatandaşlar akrabalarının yanına giderken, kalacak yeri bulunmayanlar otobüslerle kalacakları otellere götürüldü.

Ekipler, Halkalı Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapatarak olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

"Deprem oluyor sandık"

Mahalle sakinlerinden Kaan Enes Yıldız, basın mensuplarına, çökmenin yaşandığı noktada uzun süredir inşaat çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Akşam saatlerinde evdeyken bir anda ses geldiğini anlatan Yıldız, "Deprem oluyor sandık. Herkes balkona üşüştü. Dışarı baktık. Burada bir telaş vardı. Burada restoran var. İlk oradan insanlar fark edip çıkmış. İnşaat tarafından koşup 'alanı boşaltın' dediler. Baya bir sarsıldık, çok yakındık. İnşaat uzun süredir var. Biz, bu inşaatın seslerini sürekli duyuyorduk. Yakın çevrede oturanlar tarafından çok uyaranlar olmuş ama bir şey olmadı. Otobüsler geldi. Üç otel ayarlanmış, insanları oraya götürdüler. Bizim evimiz tahliye olmadı ama çatırtı sesleri geliyor. Hala sesler geliyor." diye konuştu.

Toplam 6 binada tedbir amaçlı tahliye

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Küçükçekmece Kaymakamlığından da yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, dün saat 16.30 sularında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatın temelinde bulunan fore kazıklarının olağan dışı hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi.

İlgili kurumların teknik ekiplerinin inşaat mahalline sevk edilerek, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alındığı aktarılan açıklamada, "2019 yılında bir inşaat firması tarafından başlatılan konut projesi şantiye alanının yanında bulunan İstanbul Arel Üniversitesi binası tahliye edilmiştir. Belirtilen alanda saat 23.15 sularında fore kazıklarının çökmesi sonucu İstanbul Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çökmüş ve bina kullanılamaz hale gelmiştir. Kaymakamlığımız Kriz Merkezi tarafından, şantiye alanına komşu 5 apartman ve 1 yurt binası olmak üzere toplam 6 bina tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen binalardaki 128 hanede ikamet eden vatandaşlarımız ile yurtta kalan 71 öğrencimiz ilçemizde bulunan otel ve misafirhanelere yerleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca olası bir afet durumuna karşı önlem almak için tedbir alınan binaların bulunduğu sokakların elektrik, su ve doğal gaz akışlarının kesildiği kaydedildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığına dikkati çekilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Üniversite öğrencileri, eğitimlerini çevrimiçi alacak

İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, dün sabah saatlerinde üniversite binasında biraz hareketlilik olduğunu görünce inşaat yetkilileriyle görüştüklerini söyledi.

İnşaat yetkililerinin ise kendilerine "Bir şey olmaz." dediğini aktaran Altan, hafta sonu olduğu için okulda öğrenci bulunmadığını, çalışan personelin de tahliye edildiğini, elektrik, su ve doğal gaz hatlarını tedbir amacıyla kestiklerini belirtti.

Daha sonra akşama doğru istinat duvarının fore kazıklarındaki yatay çelik bağların patladığını, gece saat 23.00 gibi de üniversite binasının bir kısmının yıkıldığını dile getiren Altan, üniversitenin ana yerleşkesinin Tepekent'te olduğunu, burada sadece bir bina bulunduğunu, burada eğitim gören öğrencilerin çevrimiçi eğitime geçtiğini kaydetti.

Altan, bu kadar hasar alan üniversite binasının yıkılabileceğini sözlerine ekledi.

"Eğitim durumumuzun ne olacağını bilmiyoruz"

İstanbul Arel Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü'nde 1. sınıf öğrencisi Sadık Duman, inşaatta çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini ve böyle bir olay beklemediklerini dile getirdi.

Okulun binasının sağlam olduğunu, hiçbir sıkıntısının bulunmadığını ifade eden Duman, bir anda istinat duvarının çökmesi sonucu okulun bir kısmının yıkıldığını anlattı.

Üniversite binasının yıkılmasını değerlendiren Duman, "Üzüntülüyüz, endişeliyiz. Eğitim durumumuzun ne olacağını bilmiyoruz. 'Bizi nereye gönderecekler, dersleri nasıl işleyeceğiz, online mı olacak, örgün eğitim mi?' olacak hiçbir şekilde bilgimiz yok." şeklinde konuştu.