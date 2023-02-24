"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Sivas - Gürün'de 4,7 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

24 Şubat 2023, Cuma 21:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.19’da merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, şu anda kendilerine yansıyan bir sıkıntının olmadığını söyledi.

Depremin il genelinde hissedildiğini belirten Öztürk, “Bir problem gözükmüyor. AFAD’a gelen bir ihbar yok, Gürün Kaymakamlığımıza gelen bir sıkıntı yok. Şu an yansıyan bir problem yok.” dedi.

Koordinatör olarak Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görevlendirilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de sosyal medya hesabından, “Merkezi Gürün ilçemiz olan 4,7 şiddetindeki depremde ilk tespitlerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im her türlü afetlerden ülkemizi muhafaza eylesin.” paylaşımında bulundu.

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı da depremin ardından ilçede olumsuz bir durum olmadığını, kendilerine bu yönde herhangi bir ihbar gelmediğini kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi kapsamına alınan Gürün’de, 217 binanın yıkık veya ağır hasarlı, 933 binanın ise az hasarlı veya hasarsız olduğu tespit edilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AFAD: 44 bin 218 kişi vefat etti

    Böyle enkaz kaldırma olmaz

    ''Ukrayna asla Rusya için zafer olmayacak''

    İsviçre'deki çocuklardan deprem bölgesindeki çocuklara destek

    Sivas - Gürün'de 4,7 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

    İnşaat projelerinde acele edilmesin

    'Depremlerde hafif de olsa yaralananlar ''tetanos aşısı''nı ihmal etmemeli'

    Eksiklerimizi depreme gömersek yine deprem altında kalırız

    Afet kaderden, felaket Beştepe’den

    Savaşta bile üniversite kapanmadı

    Konya - Ereğli'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Prof. Dr. Görür: Bu memlekete az yol, az havaalanı yapsınlar ama kentlerimizi depreme dirençli yapsınlar

    Tüketici dernekleri açıkladı: Depremzedeler en çok hangi hususlarda şikayette bulundu?

    Deprem bölgesindeki öğretmen ve MEB personeline yer değişikliği hakkı tanındı

    Yangın riskine karşı 24 saat teyakkuz halindeler

    ABD'nin 2 milyar dolarlık askeri yardımının detayları açıklandı

    Alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi

    Fay hattındaki zemin sıvılaşması görüntülendi

    '102 ülke yardım teklifinde bulundu'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakı ve afet yönetimi
    Ahmet BATTAL

    Siyasetçinin yemleme torbası delindi
    Genel

    Böyle enkaz kaldırma olmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    H. Muharrem OKUR

    Zulüm edenler padişah da olsalar haydutturlar
    Cevher İLHAN

    “Kaos olmamış”mış!
    Faruk ÇAKIR

    Deprem sorularına kim cevap verir?
    Abdil YILDIRIM

    Deprem deyince aklıma Mehmet Kutlular ve Yeni Asya geliyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Yakın tarih uzmanlarına çağrı!
    Orhan Ali YILMAZ

    Bir “hayat”ı kurtarmak…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.