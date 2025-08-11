Balıkesir'deki 6,1'lik depremden sonra 4 üzerinde 3 deprem daha oldu: Ölü ve yaralılar var!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Sındırgı ilçesindeki bir binanın yıkıldığı görüldü.

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4 üzeri 3 deprem daha meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4,6, 4,1 ve 4 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1 ve saat 20.06'da 4 büyüklüğünde 3 sarsıntı kaydedildi.

4,6 büyüklüğündeki depremin 6,78 kilometre, 4,1 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre, 4 büyüklüğündeki depremin ise 16,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı'da yıkılan binadan 5 kişi kurtarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha kurtarıldı.

Kaymakamlık binası karşısında bulunan ve depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, enkaz altında bulunan bir kişiden ses alındı. Bulunduğu yerden çıkarılan kişi, ekiplerin omzunda ambulansa taşındı.

Afetzede, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binadan daha önce de 4 kişi kurtarılmıştı.

Bakan Yerlikaya: Enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir vatandaş vefat etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'deki depremde enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir vatandaşın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

Yerlikaya, deprem sonucu 29 kişinin yaralandığını, yaralıların durumunun ağır olmadığını bildirdi.

Yerlikaya, Sındırgı'da 68 kırsal mahallede 16 yıkık bina olduğunu, içinde yaşam olan 4 binadan kişilerin sağ salim dışarı çıktıklarını bildirdi

Sındırgı'da bir caminin minaresi yıkıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, depremde kırsal Kızılgür Mahallesi'ndeki bir caminin minaresi yıkıldı.

Kızılgür Mahallesi Muhtarı Fatih Şahan, depremde mahalle camisinin minaresinin yıkıldığını söyledi.

Kırsal Gölcük Mahallesi'nin muhtarı Emin Bardak da birkaç kullanılmayan ev ve bazı binaların duvarları ile bir hayvan barınağının yıkıldığını belirterek, "Çok şükür can kaybımız yok." dedi.

AFAD: Deprem, Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin, Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedildiğini ve Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa ve Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapıldığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir. Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir."

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 20 artçı sarsıntı meydana geldi

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 0 ila 3 arası 15, 4 ila 5 arası ise 5 olmak üzere toplam 20 artçı depremin meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunuldu.

Saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anımsatılan açıklamada, depremin en çok İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şu ana kadar, 0-3 arası 15, 4-5 arası 5 olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında, 319 personel, 79 araç görev yapmaktadır. Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, valiler başkanlığında toplanmıştır. An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir.

Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir."

AFAD'tan deprem sonrası hasarlı ve riskli yapılara ilişkin uyarı

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı ve riskli yapılara ilişkin uyarıda bulundu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşımaktadır. Haberleşmek için kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih edin. Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgilerine yer verildi.

Bakan Kurum: Ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından ekiplerin sahada hasar tespit çalışmaları yaptığını ve teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Bakan Uraloğlu: Deprem sonrası ulaşımda olumsuzluk tespit edilmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir’deki deprem sonrası ilk belirlemelere göre ulaşım akslarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini duyurdu.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten, Uraloğlu şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

İletişim Başkanı Duran: Resmi makamlarca yapılan açıklama ve bildirimlere riayet edilmeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Duran, sosyal medya hesabından, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından paylaşımda bulundu.

Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Duran, şunları kaydetti:

"Devletimizin ilgili kurumları teyakkuzda olup gerekli çalışmaları yürütmektedir. Dezenformasyon içeren teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulması, bu süreçte resmi makamlarca yapılan açıklama ve bildirimlere riayet edilmesi gerekliliğini tüm medya camiamıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatırız. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: Herhangi bir can kaybımız yok

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şu ana kadar ellerine ulaşan bilgiye göre herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

Akın, yaptığı açıklamada, Sındırgı ilçe merkezli bir depremin yaşandığını hatırlatarak, bazı hasarların oluştuğunu ifade etti.

Valilik, belediye, 112, AFAD gibi tüm kurumların tam bir mutabakat halinde çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Akın, bu tür dönemlerde birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

Sındırgı ilçesine doğru seyir halinde olduğunu anlatan Akın, şöyle konuştu:

"Az sonra vali beyle beraber ilçe merkezinde olacağız. Beraber bölgelerde olacağız. Ekiplerimizin hepsini oraya yönlendirdik. Ekiplerimiz, arama, kurtarma ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Temennimiz herhangi bir can kaybının olmaması yönünde. Şu ana kadar elimize ulaşan bilgiye göre şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok."

Akın, şu ana kadar Balıkesir'in diğer ilçelerinden herhangi bir yıkım ihbarı almadıklarını belirterek, "Gerekli açıklamayı orada hep beraber yapacağız. Kriz masası oluşturuldu. Oraya doğru gidiyoruz. Sorumlu hareket etmemiz lazım. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sağ olsunlar, diğer belediyelerimiz de çalışmalara destek veriyor." diye konuştu.

İzmir ve Aydın valilerinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban depremle ilgili, İzmir'de şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Vali Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin İzmir'de de hissedildiğini belirten Elban, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Aydın Valisi Yakup Canpolat ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin Aydın'da da etkili hissedildiğini bildirdi.

Canpolat, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Alan ve saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

GSM operatörleri, acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlandığını bildirdi

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem bölgesinde bulunan müşterilere acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlandığını bildirdi.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem sonrasında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı.

Turkcell'in depreme ilişkin paylaşımında, "Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize, Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmaktadır." ifadesi yer aldı.

Türk Telekom ise söz konusu depreme ilişkin, "Balıkesir deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Vodafone da paylaşımında şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden dolayı üzüntü duyduk. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır."

Deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin hemen ardından TAMP'ın devreye alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. İçişleri Bakan Yardımcılarımız Münir Karaloğlu ve Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."

İstanbul'da, depremin ardından kriz masası kuruldu

İstanbul Valisi Davut Gül, Balıkesir'deki depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde çalışmaları koordine etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde 23 çalışma grubu ile kriz masası kurulduğu belirtildi.

Vali Gül'ün, kriz merkezinde çalışmaları koordine ettiği bildirilen açıklamada, Gül'ün başkanlığında TAMP kapsamında toplanan 23 afet çalışma grubu ile gelişmelerin anlık olarak takip edildiği aktarıldı.

İstanbul'da vatandaşlar parklarda ve millet bahçelerinde toplandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da bazı vatandaşlar millet bahçeleri ve parklarda vakit geçirdi.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Panikleyen bazı vatandaşlar, evlerinden dışarı çıkarak sokakta beklemeye başladı.

Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda evlerine girmek istemeyen bazı kişiler, millet bahçeleri ile parklarda toplandı.

Aileleriyle millet bahçelerine gelenlerden bazıları yanlarında getirdikleri sandalye ve hasır halılarda otururken, kimileri de çadır kurdu.