Şeffaf komisyon kapalı toplandı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ikinci toplantısı basına kapalı gerçekleşti. Üçüncü toplantı 12 Ağustos Salı günü yapılacak.

Milleti birleştiren bir dil kullanılmalı

Demokrat görüş: Demokrat Parti’den çözüm süreci için hak ve hakikatler vurgusu TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna Yeni Yol grubu adına katılan milletvekili Mehmet Emin Ekmen, “Tüm çalışmalar basına açık yürütülecek, tutanaklar da yayınlanacaktır. Milletimiz müsterih olsun, 11 farklı partiden 48 Milletvekili, milletimizin de devletimizin de, sürecin de hukukunu koruyacak farkındalığa, sorumluluğa ve siyasî ahlâka sahiptir.” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.