Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak askerî tatbikat

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri Azerbaycan’da ortak askeri tatbikata başladı.

Hava kuvvetleriyle başlayan tatbikatta iki ülkeden askerî uçak ve helikopterler yer alıyor. Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah’ta sürdürülecek tatbikat 10 Ağustos’ta sona erecek. Euronews’deki habere göre Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan’da 1-5 Ağustos’ta yapılacak. Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri tarafından Azerbaycan’da gerçekleştirilen ortak askerî tatbikata ilişkin, Azerbaycan ile her şartta, birlikte hareket etmeyi sürdüreceklerini bildirdi. Fotoğraf: Anadolu Ajansı

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