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8 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza verildi

08 Temmuz 2025, Salı 13:08
Ticaret Bakanlığı, küçük ölçekli üretici ve tedarikçilere yönelik haksız ticari uygulamada bulunan 4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza kesti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024'te yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamında, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde taraflardan birinin ticari faaliyetlerini bozan eylemlerin "haksız ticari uygulama" olarak tanımlandığı ve yasaklandığı anımsatıldı.

 

Süt sektöründe üretici ve tedarikçilerin haksız ticari uygulamalara maruz kaldığına ve ödeme sürelerinde gecikmeler yaşandığına ilişkin şikayetler doğrultusunda, özellikle küçük ölçekli üretici ve tedarikçileri korumak amacıyla denetim başlatıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan denetimler sonucunda, küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerden çiğ süt alımı yapan büyük ölçekli 4 şirkete, haksız ticari uygulamalarda bulundukları gerekçesiyle 58,3 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı, tarım ve gıda üreticilerinin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyecek her türlü haksız ticari uygulamanın ve ödeme sürelerindeki gecikmelerin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

AA

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