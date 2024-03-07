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7 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Türkiye’yi terk eden edene

07 Mart 2024, Perşembe 17:30
Türkiye’den Avrupa ve Amerika’ya göç akını katlanırken, sadece son bir yılda Almanya’ya 64 bin 624 Türk vatandaşı iltica etti.

Türkiye’deki ekonomik krizin derinleşmesiyle vatandaşların, Almanya başta olmak üzere AB ülkeleri ile İngiltere, İsviçre, ABD, Kanada, Japonya gibi ülkelere akını giderek artıyor. Özellikle Almanya’ya gidişlerde rekor kırılmaya başlanırken, gidenlerin ilk sırasında Türkiye’de geçim sıkıntısı çekenler, ikinci sırada “yetişmiş elemanlar“, üçüncü sırada Türk doktorlar ve aile birleşimi ile gelenler var. Bu gruba bir de Türk yatırımcılar dahil oldu. Bu verilerin ardından Türkler, Almanya’ya göçte birinci sıraya çıktı.

BİR YILDA 3 BİNE YAKIN DOKTOR GİTTİ

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre; Almanya’ya 2023 yılında yasa dışı yollarla gidip iltica talep eden Türk sayısı 62 bin 624 oldu. Buna ülkeye gizlice girip izini kaybettirenler dahil değil. Çalışma-oturma vizesiyle ve aile birleşimi ile gelenlerin sayısı da 50 bine yakın. Bunun dışında, sadece son bir yılda 2 bin 993 Türk doktor vize alıp Almanya’da göreve başladı. Almanya’daki Türk doktor ve yetişmiş personel açığı bir şekilde Türklerle kapatılırken, diğer yandan da kaçak olarak gelenler, “sosyal yardımlar ve çeşitli ödeneklerle“ geçimini sağlıyor. 

VATANDAŞ AKIN AKIN GİDİYOR

İki rotada ‘göçmen trafiği’ yürüten bir insan kaçakçısı, Türkiye’den Avrupa’ya gidenlerde ciddi artış olduğunu söyledi. Artı Gerçek’e konuşan kaçakçı “Ben sadece Türkleri taşıyorum. Bazen haftada iki ya da üç grubu Edirne’den karşıya atıyorum. Kendi vatandaşıma yardım ediyorum. Edirne üzerinden haftada neredeyse 30 kişiyi gönderiyorum Yunan’a. Bu işin bir de Belgrad yolu var. Sizinle konuşmam bitince o rotayı koordine edeceğim. (...) Vatandaşlarımız akın akın gidiyor desek yalan olmaz... Gençler, siyasi suçlular, yurtdışı yasağı olanlar, ceza alanlar artık hep yolda” ifadelerini kullandı. 

Haber Merkezi

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