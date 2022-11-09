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10 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Uyuşturucu önergelerine AKP ve MHP’den red

09 Kasım 2022, Çarşamba 19:00
CHP’nin Türkiye’de madde bağımlığının araştırılması için verdiği önergenin görüşülmesinin öne alınması önerisi ile HDP Grubu’nun, TBMM’nin Türkiye’deki uyuşturucu trafiğini araştırması için verdiği Meclis Araştırma Önergesi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, öneriye ilişkin yaptığı konuşmada, uyuşturucunun gençleri ve çocukları mahvettiğine dikkat çekerek, Meclis’in daha önce bu konuyu konuştuğunu ve rapor hazırladığını belirtti. Emir, rapordaki tespitlere ilişkin “Siz gelin bunlardan hangilerinin yapıldığını anlatın. Anlatamazsınız, niye biliyor musunuz? Bu çünkü raflarda bekliyor. Palavralarla uğraşıyorsunuz, insanların gözünü korkutmaya çalışıyorsunuz” dedi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Türkiye’de 2021 yılında tespit edilen uyuşturucu suçunun 2020’ye oranla yüzde 35,5 artışla 215 bin 771 olduğunu söylerken, “Emniyetin verilerinde Türkiye’de 2021 yılında tespit edilen uyuşturucu suçu 2020’ye oranla yüzde 35,5 artışla 215 bin 771 olmuştur. Uyuşturucu türleri arasında yer alan metamfetamin kullanma oranı ise hızla yayılmaktadır. Narkotik Daire Başkanlığı’nın Ağustos 2022 tarihli Uyuşturucu Raporu’nda 2022 yılının ilk 7 ayında görülen metamfetamin yakalama miktarı rekor artışla 8 bin 600 kilograma ulaştığı bilgisi yer almaktadır. Yani 2015 yılında 54 ilin sokaklarında yakalanan metamfetamin maddesi bugün 81 ile yayılmıştır.

HDP’nin uyuşturucu trafiği önergesi

HDP Grubu’nun, TBMM’nin Türkiye’deki uyuşturucu trafiğini araştırması için verdiği Meclis Araştırma Önergesi de, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Grup önerisi üzerine konuşan HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Türkiye’nin son yıllara uyuşturucu aksı haline dönüştüğünü belirterek, “Uyuşturucu hedefinin bir tanesi Türkiye. Çok üzülerek söylüyorum ki esas nokta da Mersin limanı haline geldi. Nereden geldiği, hangi gemiyle geldiği, hangi lojistik firması tarafından taşındığı belli. Türkiye’de nereye gittiği belli olan rotadan bahsediyoruz” dedi.

Ankara - anka

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