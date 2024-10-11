Yeni Akit tazminata mahkum edildi

Yazarlarımızdan Ahmet Battal, Yeni Akit’in gazetecilik ahlakına uymadığını söyleyerek açtıkları hakaret davasında tazminata hükmedildiğini söyledi.

Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun dünkü Yeni Akit Gazetesinde yer alan yazısında bahsettiği savcılığa şikayet konusunu yazarımız Ahmet Battal’a sorduk. Battal, “Gazetelerin kendi mesleğinin muhabbetiyle yaşaması ve başkalarına çamur atmaması gerekir. Çamur atana çamurla cevap vermek gerekmez ama bazen elindeki çamurla ağzını kapatıp sıvamak da gerekebilir. Şikayet ve dava bu amaçla idi” dedi.

Battal ayrıca Yeni Akit’in gazetecilik ahlakına uymadığını, siyasi duruşunu beğenmediği için Yeni Asya’ya ve yazarlarına karşı sürekli karalama kampanyası içinde olduğunu, Yeni Asya’nın ve yazarlarının bu tür haber ve yazıları genellikle görmezden geldiğini ancak bazen dava açmak ya da şikayet etmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Kararda ne var?

Mahkeme Ahmet Battal’ın 250 kuruşluk sembolik tazminat talebini şu gerekçeyle kabul etti:

“Davalı tarafın 5651 sayılı Kanunun 4/1-2 maddesine aykırı hareket etmek suretiyle, davacının kişilik haklarına saldırıda bulunulmasına aracılık-iştirak ettiği ve davalı tarafın TBK.nun 61.maddesi gereğince sorumlu tutulması gerektiği, davalı tarafça yapılan işlemlerin, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve T.C. Anayasasının 25, 26 ve 28.maddeleriyle güvence altına alınan ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin hukuken olanaklı olmadığı dikkate alınarak, aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerekmiştir. Davanın KABULÜNE …”

Ne olmuştu?

Ali Karahasanoğlu, dünkü yazısında Genel Yayın Yönetmenimiz Kazım Güleçyüz, yazarımız Faruk Çakır ve M. Latif Salihoğlu ile birlikte “attığı iftiraları ifşa ettiğimiz için bizi savcılığa veren Ahmet Battal” diyerek yazarlarımızdan söz etmişti. Bahsi geçen şikayet meselesini sorduğumuzda Battal şunları söyledi: “Yeni Akit Gazetesi sık sık köşe yazılarımızı aynen alıp okuyucularının hakaret etmesini sağlayacak şekilde kötü ve aşağılayıcı bir üslupla güya haber diyerek veriyordu. Biz bir süre dayandık ama sonunda bir cevap vermek gerektiği düşüncesiyle avukatımız vasıtasıyla şikayet ve dava sürecini başlattık. Açtığımız 250 kuruşluk tazminat davası Mahkemece kabul edildi. O tarihten itibaren aleyhimize ve yıpratıcı yayınlar kesilmiş gibiydi. Dünkü yazı ile aynı yaklaşımı yeniden hortlatan Yeni Akit’i ve yazarı Ali Karahasanoğlu’nu kınıyorum. Nezakete ve gazetecilik ahlakına uymaya davet ediyorum. Fikre fikirle karşı çıkılır, hakaret ve aşağılama ile bir yere varılamaz. Hakaret ve benzeri şeyler fikri olmayan ya da fikrine güvenmeyen basit insanların yapacağı bir iştir.”

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL