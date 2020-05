Yoksulluk ve işsizlikle birlikte mücadele edelim

Avrupa Birliği, korona krizi döneminde Avrupa’nın çok kırılgan bir süreçte olduğunu belirtip, yoksulluk ve işsizliğe karşı birlik çağrısında bulundu.

9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, bütün Birlik üyelerinin yoksulluk ve işsizlikle hep beraber mücadele etmesini talep etti. Koronavirüs krizinin, AB’nin özellikle fakir üye ülkelerine büyük bir yük getirdiğini hatırlatan AB liderleri, salgınla birlikte milyonlarca insanın işini veya işletmesini kaybettiğini ve geleceğe belirsiz ve endişeli şekilde baktığını kaydetti. Üç lider, fakir bölgelere daha fazla yatırım yaparak hayatın iyileştirilmesini de talep etti. DW Türkçe’nin haberine göre, kriz sonrası başlayacak süreci biçimlendirirken yeni bir siyasî yaklaşımın gerekli olduğunu da vurgulayan AB liderleri, tekrar kalkınma için yeni fikirlere ve araçlara ihtiyaç olduğuna işaret etti. Bunların başında da küresel ısınmayla mücadelenin geldiği belirtildi.

Salgından güçlü çıkalım

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Covid-19 salgını krizinden daha güçlü çıkabilme dileklerini ifade ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da “Avrupa ruhuna” yeniden ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Her yıl 9 Mayıs’ta Avrupa, yaşlı kıt’anın birlik ve beraberlik içinde yaşamasını kutluyor. Bu kutlamanın başlangıcı Avrupa Birliği’nin temelinin atıldığı 50’li yıllara uzanıyor. 9 Mayıs 1950’de Birliğin kurucuları Jean Monnet ve Robert Schuman Paris’te bir açıklamayı kamuoyuyla paylaştı. Yazılı metinde kurucular, Fransız ve Alman çelik ve kömür üretimini uluslar arası bir kurumun ilk defa yetkisi altına soktu. 1985’te Milano’daki Avrupa Konseyi’nde üye ülkelerce yapılan oylamanın ardından 9 Mayıs’ın her sene kutlanması kararlaştırıldı. II. Dünya Savaşı sonrası atılan bu önemli adım böylece her sene 9 Mayıs’ta bütün Avrupa ülkeleri tarafından kutlanmaya ve Birliğin kurucuları anılmaya başlandı.