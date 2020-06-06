Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Her şeyin mülkü Allah’a aittir. Her türlü hamd ve sena O’na mahsustur. Allah her şeye kàdirdir.

Tegabün Sûresi: 1 HADİS: Nerede olursan ol, Allah’tan kork. Kötülüğün peşinden iyilik yap ki, onu silsin. İnsanlarla da iyi geçin. Camiü’s-Sağir, No:65

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