Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Her şeyin mülkü Allah’a aittir. Her türlü hamd ve sena O’na mahsustur. Allah her şeye kàdirdir.



Tegabün Sûresi: 1

HADİS:

Nerede olursan ol, Allah’tan kork. Kötülüğün peşinden iyilik yap ki, onu silsin. İnsanlarla da iyi geçin.

Camiü’s-Sağir, No:65