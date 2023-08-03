Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Resulüm, de ki: “...Bu Kur’ân kıyamete kadar ulaşacağı bütün insanları Allah’ın azabından sakındırmam için bana vahyedilmiştir...” En’am Suresi: 19 HADİS: İnsanların öyleleri vardır ki, Allah’ı hatırlamanın anahtarıdır. Onlar görüldükleri anda Allah hatırlanır. Camiü’s-Sağir, No: 1369

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