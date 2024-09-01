Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gece ve gündüzün değişmesinde ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde, inkârdan sakınan bir topluluk için deliller vardır. Yûnus Suresi: 6 HADİS: Cennet cömertler yurdudur. Camiü’s-Sağir, No: 1936

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