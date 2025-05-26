Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki, senden evvel de peygamberlerle alay edilmişti. Ben o kâfirlere mühlet verip sonra da yakalayıverdim. İşte bakın, azâbım nasıl oldu. Ra’d Suresi: 31 HADİS: Seyahat ediniz ki sıhhat bulasınız. Camiü’s-Sağir, No: 2322

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