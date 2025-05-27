Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Herkesin kazandığı iyilik ve kötülüğü ilmiyle ve kudretiyle kuşatan Allah inkâr edilir mi? Ra’d Suresi: 33 HADİS: Benden sonra ümmetim içkiyi başka isimler vererek içeceklerdir. Onu içme hususunda yardımcıları, idarecileri olacaktır. Camiü’s-Sağir, No: 2334

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