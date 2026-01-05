Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Elini boynuna bağlayıp cimrilik etme; onu büsbütün açıp bütün malını da harcama ki, kınanıp açıkta kalmayasın. İsrâ Suresi: 29 HADİS: Zekât toplayıp ilgili yere ulaştırmada haktan sapmadan çalışan kimse, evine dönünceye kadar aziz ve celil olan Allah yolunda savaşa çıkmış gazi gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 2742

