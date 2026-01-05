"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

05 Ocak 2026, Pazartesi
AYET:

Elini boynuna bağlayıp cimrilik etme; onu büsbütün açıp bütün malını da harcama ki, kınanıp açıkta kalmayasın.

İsrâ Suresi: 29

HADİS:

Zekât toplayıp ilgili yere ulaştırmada haktan sapmadan çalışan kimse, evine dönünceye kadar aziz ve celil olan Allah yolunda savaşa çıkmış gazi gibidir.

Camiü’s-Sağir, No: 2742

    Trump, Rodriguez'i de tehdit etti: 'Maduro'dan daha ağır bedel ödersin'

    Yemen hükümeti: Hadramevt'te tamamen kontrolü sağladık

    Araçları kar altında adeta kayboldu

    ABD: Venezuela'nın istikametini biz belirleyeceğiz - Küba yönetimi de büyük bir sorun ve başları büyük belada

    Çin: Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz

    Venezuela'da Delcy Rodriguez, geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirildi

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Çok tehlikeli gelişmelere yol açacak

    8 gündür kayıp olarak aranan kadınla ilgili Balıkesir'den acı haber geldi

    Venezuela'ya yapılan saldırı sonrası taraflara Asya-Pasifik'ten barışçıl çözüm çağrısı

    İktidarı eleştirenlere ceza

    Şili Devlet Başkanı: "Bugün Venezuela hedefte, yarın başka ülke olabilir"

    Kuzey Kore Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattı

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'a indi

    Dünya, ABD'nin Venezuela saldırısını nasıl gördü?

    Trump: Venezuela'yı yönetecek kişileri belirliyoruz - Petro dikkatli olsun - Şu sıralar Putin'den hoşlanmıyorum

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'ta - Venezuela: Bu saldırının şüphesiz Siyonist bir tonu var

    Trump’ın düzeni dünya düzeni olamaz

    Ömer Çelik Erdoğan adına konuştu: Egemenliğin sahibi Venezuela halkıdır

    MHP lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz’a benzetti

    Günün Ayet ve Hadisi
    Nurdan Katreler

