Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر أركك بر قادينى أبدى بر رفيقهِٔ حيات و سعادتِ حياتِ دنيويه‌يه مدار و سائر گناهلردن كندينى محافظه ايتمك ايچون آلمق لازم گليركن... Nurdan Katreler Bir erkek bir kadını ebedî bir refika-i hayat ve saadet-i hayat-ı dünyeviyeye medar ve sair günahlardan kendini muhafaza etmek için almak lâzım gelirken... Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 378

Okunma Sayısı: 122

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.