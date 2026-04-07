Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rablerinin rızâsını dileyerek sabah akşam Ona dua edenlerle beraber sabır ve sebat et. Dünya hayatının ziynetini arzulayıp da gözlerini onlardan çevirme. Kehf Sûresi: 28 HADİS: Bir tek din âlimi, şeytana karşı bin âbidden daha çetindir. Camiü’s-Sağir, No: 2824

