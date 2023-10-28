Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نوعِ بشرى كمالاتدن گرى بيراقان، كذبدر. مسيلمهِٔ كذّاب ايله أمثالنى عالمده رذيل و رسواى ايدن، كذبدر. Nurdan Katreler Nev-i beşeri kemalâttan geri bırakan, kizbdir. Müseylime-i Kezzab ile emsalini âlemde rezil ve rüsva eden, kizbdir. İşaratü'l-İcaz, s. 113

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