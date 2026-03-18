İran'dan elektrik üretimi için gelen gaz akışının tamamen durduğunu açıkladı

Irak Elektrik Bakanlığı, İran’dan elektrik üretimi için gerekli kritik gaz tedarikinin tamamen durduğunu açıkladı.

Irak, elektrik üretimi için İran’dan sağlanan doğal gaz akışının tamamen durduğunu duyurdu. Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamada, elektrik üretimi için İran’dan gaz tedarikinin durduğu belirtildi. Irak, İran’dan aldığı gazla elektrik hizmeti veriyor. Irak'ın Enbar vilayetinde Haşdi Şabi karargahına düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü Irak'ın Enbar vilayetinde Haşdi Şabi karargahına düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi. Haşdi Şabi tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanlığı ve 45. Tugay 2. Alay karargahına yönelik saldırıda 3 kişi öldü ve yararlılar var." denildi. Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı düzenlendi Irak’ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı gerçekleştirildi. AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Kerkük kent merkezindeki Tisin semtinde bulunan Haşdi Şabi karargahına füze saldısı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken karargahta maddi hasar oluştuğu belirtildi. Iraklı yetkililerden saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. AA

Okunma Sayısı: 296

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.