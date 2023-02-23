"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Vedâ Hutbesi’nde insan hakları

M. Latif SALİHOĞLU
23 Şubat 2023, Perşembe
GÜNÜN TARİHİ: 23 Şubat 632

ÖNSÖZ: Temel insan haklarıyla ilgili ilk metin, Hz. Muhammed’in (asm) bundan bin dört yüz küsûr sene evvel sahabe topluluğuna hitaben ifade etmiş olduğu Vedâ Hutbesidir. O tarihten bin üç yüz küsûr sene sonra (10 Aralık 1948) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirisini kabul edilen metin, Vedâ Hutbesi ile bazı benzerlikler gösteriyor. Bu noktadan bakıldığında, Vedâ Hutbesinin ilk insan hakları beyannâmesi olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek. Şimdi, günün tarihi itibariyle asıl konuya dönüyoruz.

*

Kâinatın Efendisi Resûl-i Ekrem (asm), Milâdî takvime göre 23 Şubat 632 senesindeki Vedâ Haccı esnasında meşhûr Vedâ Hutbesi’ni de irad etti.

Büyük kısmı Arafat düzlüğünde, bir kısmı da Mina ve Akabe gibi yerlerde  gerçekleşen Vedâ Hutbesi’nin Hicrî tarihe göre karşılığı şöyledir: 9 Zilhicce, 10. sene, Cuma günü.

Peygamberimizin (asm) bu hutbesi son hac ziyaretinde vuku bulduğu için, bu hadise aynı zamanda “Vedâ Haccı” olarak da isimlendirilmiştir.

*

Her insanın, bilhassa her Müslümanın her an için ulaşıp okuyabileceği yerde bulundurması gereken “Vedâ Hutbesi”nin metni, hakikaten mükemmel mânada ortaya konulmuş bir “temel insan hakları beyannâmesi” hüviyetini taşıyor.

Bilvesile bu tarihî hadiseyi hatırlatmaya çalışırken, burada biraz da hutbenin muhtevasından söz etmek istiyoruz.

İşte, Vedâ Hutbesi’nde yer alan ve her insanın bilmesi, mümkün mertebe hayatına tatbik etmesi gereken birleştirici, kavuşturucu, kucaklayıcı, o kudsî ve bâkî hakikatlerden bir demet:

- İnsanların canları, malları ve ırz ve nâmusları mukaddes olup dokunulmazdır.

- Cahiliye adeti olan kan dâvâları tamamen kaldırılmıştır.

- Hiç kimse diğerinden üstün değildir. İslâm, ırkçılığı yasaklamıştır.

- Kimseye haksızlık yapmayın, zulme de boyun eğmeyin.

- Hiç kimse başkasının suçundan dolayı mes’ul tutulamaz.

Ve, bugün bütün insanlığın bir meselesi haline gelen “kadın hakları” ile ilgili tafsilli bölümden bir kesit:

- Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet edin. Bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız. Onların namus ve iffetini Allah adına söz vererek helâl edindiniz. Dikkat edin: Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız, iffet ve namuslarını korumalarıdır. Kadınların sizin üzerinizdeki hakları ise, geleneklere uygun bir şekilde yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Kadın hakları hususunda Allah’tan korkun ve onlara iyi davranın.

*

Hz. Muhammed (asm), Vedâ Hutbesinde ayrı çok mühim bir mesaj daha ileterek, bilhassa “iki şeyi emânet” olarak bıraktığını ifade etmiştir.

Bu emanetlerden biri Kitabullah olan Kur’ân-ı Azimüşşâdır. Diğer emanet ise, Ehl-i Beyt’tir. Ehl-i Beyt’ten murad ise, Sünnet-i Seniyyedir.

Hutbe’de, bu iki emanete sahip çıkıldığı ve hayata tatbik edilmesi halinde, neticesinin kurtuluş, yani necat olacağı müjdesi veriliyor.

Evet, Kitabullah ve Sünnet-i Seniyye, her biri birer mukaddes emanet olduğu gibi, aynı zamanda şaşmaz ve şaşırtmaz bir pusula mahiyetini taşımakta, vazifesini görmektedir.

Okunma Sayısı: 59
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erzincan ve Gölcük depremlerini geçti

    İslam ve göçmen karşıtı ifadeleri nedeniyle yeniden yargılanacak

    Arnavutluk'tan bir yardım tırı daha

    Finlandiya'dan depremzedelere yardımlar devam ediyor

    İsrail güçleri, Nablus'a baskın düzenledi: 9 Filistinliyi öldürdü, 6'sı ağır 102 Filistinli yaralandı!

    Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 160'a yükseldi

    D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nden depremlerle ilgili ortak bildiri yayımlandı

    IKBY, Adıyaman'da 25 bin kişilik çadır kent kuruyor

    Fransa'da 32 gündür yağmur gözlemlenmiyor: 'Fransa için tarihi alarm durumu'

    Katar'dan 40 kargo uçağıyla 600 ton insani yardım geldi, bir gecede 46 milyon dolar yardım toplandı

    Rusya Güvenlik Konseyi: Nükleer silahlarla kendimizi savunma hakkımız var

    Yeni Asya, demokrasi, hukuk ve özgürlükleri savunan cephenin özgün bir rengi

    Yeni Asya, hak ve adalet arayışının kalelerinden oldu

    Yeni Asya, her türlü zorluğa rağmen mücadele ediyor

    Yeni Asya, Risale-i Nur’u referans alan bir yayın politikası izliyor

    Yeni Asya, demokrasinin İslam'la bağdaştığını ispat ediyor

    Yeni Asya zalimlere meyletmedi

    Yeni Asya, istikrarlı habercilik ve yayın çizgisiyle umut veriyor

    Yeni Asya, şaşmadan hukuk devletini savunuyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Var mı böyle bir gazete?
    Ali Rıza AYDIN

    Zararlıdan uzak kalmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vedâ Hutbesi’nde insan hakları
    Süleyman KÖSMENE

    Yönetimde akraba gözetmek
    Ali FERŞADOĞLU

    41 bin canı kim öldürdü?
    Ahmet BATTAL

    Çobanın ve çoban başının sivilceli demokrasisi
    Dr. Cenap Özkara

    Said Nursî’nin siyasette içtihadı
    Faruk ÇAKIR

    Deprem yarası geçer, ya dil yarası?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakının deprem tesbitleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.