Korona günleri

‘Her şerde bir hayır vardır’ sözünün, gözümüzün önünde bir örneğini yaşıyoruz bu günlerde. Değinmek istediğim, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs değil, onun kendim üzerinde etkileri.

Bizim, düşünen insanlar olarak bu virüsü anlamamız gerekir. Bize bir şeyler diyor sanki bu virüs. Allah’ın bize bir uyarıcı elçisi gibi duruyor. Yaratıcımız bizimle Kur’ân-ı Kerîm’le konuşmuş, peygamberleri aracılığıyla konuşmuş ve yaratmış olduğu kâinat ve mahlûkat ile aklımıza hitap ediyor değil mi?

Yani bu şerden de bir hayır çıkarmamız gerekiyor bana göre. Meselâ, benim için neler oldu ve oluyor hemen söyleyeyim. Eve kapandığım şu günlerde okuyamadığım kitapları okuyorum.

Tabi ki herkeste olduğu gibi bende de, ‘Bulaşır mı acaba?’ gibi bir endişe, kaygı olmuyor değil. Ama yapmamız gereken şeyin evde kalıp, kurallara uymamız olduğunu düşünüyorum.

Şu zamanda yapmamız gerekenlerden en önemli işlerimizden birisi de, bol bol Risale-i Nurlar’ı okumak, anlamak, dinlemek. Çünkü Risale-i Nur aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu dinlendiriyor. Sakinleştirici dersler veriyor.

Yine bu günlerde ibadet yapmak için de çok bir zamanımız var. Hani erteliyoruz ya, iş var, okul var, dünya işleri var diye. İşte şimdi tam zamanı.

Yine bu günler Allah’a tövbe etmenin, günahlardan arınmanın da tam zamanı. Bol bol tövbe edelim inşallah. Allah bizi doğru yola iletsin ve o yoldan hiç ayırmasın. Biz kendimizi bırakınca, Allah bizi bırakmasın. Yanlışım varsa af buyurun, sağlıklı günler duâsıyla.