California Model Ailesi tanıtılıyor

Volkswagen Ticarî Araç, Karavanist 2022 Fuarı’nda Volkswagen Ticarî Araç ailesinin tüm dünyada geniş kitleler tarafından sevilen sempatik motor karavan modelleri; Caddy California, California ve Grand California’yı tanıtıyor.

Markanın karavan sınıfındaki temsilcisi bu ürün gamının en genişi; Grand California. 6,80m uzunluğundaki Grand California’da ihtiyaç duyulan her şey ve bolca alan mevcut. Mutfak, 2 adet yatak, duş ve tuvaletiyle tam anlamıyla minik bir ev olan Grand California’da uydu ve TV alıcısı, açılır-kapanır tente, kamp masası ve sandalyeleri, 4 adet 230V elektrik priz, kablosuz şarj imkânları da sunuluyor. 2.0 TDI motoruyla 177 HP güç üreten ve 410Nm tork sağlayan Grand California, 4Motion dört tekerlekten çekiş seçeneğine de sahip.

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