Kia hedef büyüttü

Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “2022 yılında toplamda 12 modeli Türkiye pazarında satışa sunacağız“ dedi.

Geçtiğimiz yıl logodan kurum kültürüne ve bayilerine kadar dönüşüm yolculuğuna başladığını açıklayan Kia, yeni modelleriyle 2022’de hedef büyüttü. Basın mensuplarına yönelik Muğla Göcek’te gerçekleştirilen basın toplantısında, markanın yeni sloganı olan “Movement That Inspires’’dan esinlenerek “İlham Veren Yolculuk” başlığına sahip etkinlikte, Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel markanın gelecek hedeflerini ve vizyonunu paylaştı. Markanın 2020 yılında açıkladığı Plan S stratejisi ve 2021 yılında duyurulan kurumsal dönüşüm hikayesiyle kabuk değiştirdiğini söyleyen Can Ağyel, “Kia’nın 2027 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceği açıklanmıştı. EV6 ve Yeni Niro EV bu strateji doğrultusunda geliştirilen iki yeni model. 2021’de Kia globalde başlayan dönüşüm yolculuğuyla markanın logosundan sloganına kadar bir dizi değişim geçirdik. Geçen yılın son çeyreğinden itibaren yeni logolu araçlarımız Türkiye yollarında görünmeye başladı.” dedi.

Güçlü üçlü

2022 yılında yeni modelleriyle ürün gamını genişletmeye devam edeceklerini söyleyen Ağyel, “2022 yılında toplamda 12 modeli Türkiye pazarında satışa sunacağız. ‘Güçlü Üçlü’ olarak konumlandırdığımız Picanto, Rio ve Stonic modellerimiz, Kia’nın amiral gemisi Sportage modelinin beşinci nesli ve SUV denilince akla ilk gelen modellerimizden Sorento ile pazar payımızı yüzde 3’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz”dedi.



Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel.

Beşinci nesil Sportage ile birlikte iddialı konumlarını pekiştirdiklerini söyleyen Ağyel, etkinlikte, Avrupa’da “2022 Yılın Otomobili” ödülünü kazanan Kia EV6 modelinin haziran ayında GT-Line 4x4 versiyonu ile Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı.

RECEP BOZDAĞ - GÖCEK-MUĞLA