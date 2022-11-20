Nissan Türkiye’nin “e-Power” yolculuğu başladı

Nissan teknolojisi “e-POWER” Sapanca’da düzenlenen bir toplantı Türkiye pazarına girdi.

Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan eşsiz bir elektrikli sürüş tecrübesi sunan e-POWER teknolojisi Nissan’ın elektrifikasyon yolculuğunun Türkiye’deki ilk adımı olduğu belirtildi. Nissan, e-Pedal olarak adlandırdığı tamamen yeni “tek pedal” sürüş deneyimini Qashqai ve X-Trail modellerinde e-POWER teknolojisiyle sunuyor. e-Pedal, sürücülerin yalnızca gaz pedalını kullanarak hızlanmasına ve yavaşlayabilmesine imkan tanıyor. Toplantıda tanıtılan ve dünya çapında 7 milyon adede yakın satış başarısı yakalayan X-Trail, gelişmiş teknoloji ve modern tasarımı bir araya getiren dördüncü nesli ile yepyeni bir kimliğe kavuşmuş. Şirketin elektrikli geleceğini simgeleyen araçlardan biri olan Nissan Qashqai e-POWER da tamamen yeni X-Trail ile eş zamanlı olarak satışa sunuldu. Her iki araç da Nissan’ın SUV sınıfındaki liderliğini ve elektrifikasyondaki gücünü temsil ediyor.

Son 10 yılın en çok satan SUV markasıyız

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem; “Benzersiz e-POWER teknolojimizi ve bu teknolojiye sahip yeni modellerimiz Qashqai e-POWER ile tamamen yeni X-Trail’i tüketicilerin beğenisine sunarak Türkiye’de “Elektriğin Yeni Yolculuğu”nu başlatıyoruz. Nissan’a özgü e-POWER teknolojimize güveniyoruz. Türkiye’de 180 bin üzeri satış ile son 10 yılın en çok satan SUV markasıyız. Toplam pazara baktığımızda 6. büyük otomotiv pazarı Türkiye. Benzersiz e-POWER teknolojimize inancımız tam” şeklinde konuştu. Nissan’ın elektrikli geleceğini simgeleyen Qashqai e-POWER 1.171.600 TL’den başlayan fiyatlarla, tamamen yeni ve e-POWER teknolojisine sahip X-Trail ise 1.674.400 TL’den başlayan fiyatları ile Nissan yetkili satıcılarındaki yerini alacak.

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