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Mescid-i Aksa'daki tahrik, baskın ve ihlaller devam ediyor!

04 Haziran 2025, Çarşamba 11:12
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya, polis korumasında baskın gerçekleştirdi.

Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanlarındır
Mescid-i Aksa boğucu bir abluka altında

 

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, fanatik Yahudiler, Müslümanlara karşı bir provokasyona daha imza attı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi.

Aksa'nın avlusunda kışkırtıcı tutumlar sergileyen İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirdi.

Baskınla eş zamanlı olarak İsrail polisi de Müslümanların Aksa'ya girişine katı önlemler uyguladı ve Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki askeri varlıklarını arttırdı.

Yerleşimcilerin saldırılarıyla birlikte, İsrail işgal güçleri ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya girişine katı önlemler uyguluyor ve kapılarındaki askeri varlıklarını yoğunlaştırıyor.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım 20. ayı geride bırakırken, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınları son dönemde giderek arttı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda kritik görevlere gelen aşırı sağcı bakanlar, Mescid-i Aksa'da "Yahudilerin ibadet etmesi ve Mescid-i Aksa'nın yerine bir Yahudi tapınağı inşa edilmesi gerektiğini" açıktan dile getiriyor.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Aksa'nın yerine "tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini, bütçesini kendisinin karşılayacağını" söylemişti.

Yahudi Gücü'nden aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot da Aksa'da İsrail bayrağı açarak dolaştığı görüntüleri paylaşmış, "Mescid-i Aksa bizim elimizde." ifadesini kullanmıştı.

Ürdün, Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor

Ürdün, 26 Ekim 1994'te İsrail'le imzaladığı Vadi Arabe Anlaşması kapsamında Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Aynı anlaşmanın 9. maddesinde, "İsrail'in Ürdün Haşimi Krallığı'nın Kudüs'teki kutsal mekanlardaki mevcut durumuna saygı duyması" öngörülüyor.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Statükoya göre, fanatik Yahudilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor ancak söz konusu gruplar, sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskın düzenliyor.

 

AA

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