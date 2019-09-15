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15 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Beleş İngilizce

15 Eylül 2019, Pazar
Merhaba arkadaşlar!

Yeni bir eğitim öğretim yılı başlamış bulunmakta. Tabiî bu beni pek ilgilendirmiyor çünkü malûmunuz ben yaz-kış, Laz-Boşnak demeden öğretme işine devam ediyorum. Çünkü ben özel ders hocasıyım ve nasıl oldu bilmiyorum, ama bir şekilde Dilli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmış bulunmaktayım. Her neyse... Arkadaşlar ben her sene üşenmeden okulun ilk günü kalkıp yüzlerinizdeki o hüznü görmek için herhangi bir okulun bahçesinde beklerim. Bir yandan kendim yazıp bestelediğim “okullar açıldı, bu kullar perişan” adlı türkümü söylerken gözlerinizin içine baka baka kahkahalar patlatırım. O yüzden her sene olduğu gibi bu sene de okulların açılması içimi kıpır kıpır yaptı... 

Dersimize dönecek olursak bizim 4. sınıf konularına geçmemiz de okulların açılması zamanına denk geldi. (Bunun kesinlikle beni bitirmek için yapılan planlardan birisi olduğuna inanıyorum) Sizinle koskoca 4 senelik konuyu 23 haftada işledik. Böyle bir hizmeti dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. (Bizim oradaki pilavcı hariç 500 gr. pilav 3 lira) Ayrıca sizden hiçbir ücret almadım da. Talep ettim evet, ama almadım sonuçta. Gördüğünüz gibi ücretsiz ve kusursuz eğitim mümkün. Her şey para demek değil. Bunu söylememin sebebi de geçen gün bir haber okudum OECD (o-i-si-di) raporuna göre Türkiye eğitime en az para harcayan ülkeymiş. Ve bu haberi veren basın yayın organları da sanki eğitime para harcamamak kelek bir durummuş gibi bahsediyor bu konudan. Gördüğünüz gibi ben kuruş para harcamadan size burada canavar gibi bilgi yükledim. Ayrıca çoluğumuz çocuğumuz bu haberleri okuyup bizden daha çok harçlık istemeye başlıyor. Sırf bu haber yüzünden çocuklarımın hepsinin harçlığına % 50 zam yapmak zorunda kaldım. Rica ediyorum artık eğitim sistemimizi eleştirmekten vazgeçin. Neymiş efendim eksik eğitim varmış, eğitim ideolojikmiş bilmem ne. Ne yapsaydık? Çocuğa bilgiye olan ihtiyacını hissettirerek bilgiye açık bir insan olmasını sağlayıp ufkunu mu genişletseydik? Sonra da anne baba sözü dinlemeyip göreneklerimizin hiçbirine uymasalardı dimi. Hem bir sürü yeni bilgi öğrenip tepemize de çıkarlardı. Bütün bu tehlikeleri göze almaktansa şöyle harbi babadan kalma yöntemlerle kallavi bir eğitim ve dayatma uyguluyoruz ki, dünyadaki en doğru fikir olan bizim fikrimizi benimsesinler. Bunu da sadece onların iyiliği için istiyoruz he! Bu kıyağımızı da unutmayın. Sırf şu kıyağımızdan dolayı Dilli Eğitim Bakanlığının adını ‘Kıyak Merkezi’ olarak değiştirmeliyiz bence. Hatta Bendevi Palandöken Kayak Merkezi’ne yapılan yatırımın büyük bir kısmını da buraya yatırmalıyız kanaatimce... Uzun lâfın kısası yeni eğitim yılı hepinize hayırlı uğurlu olsun. Haftaya görüşmek üzere...

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