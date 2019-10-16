"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Pınarlar akarken…

16 Ekim 2019, Çarşamba
Ülkemizin ve Dünyanın gündemini işgal eden harekâtın analizini yaparken, Bediüzzama’nın ince tesbitlerine bakılmalı.

Ülkemizden çıkan iki büyük nehir, asırlarca güney bölgelerimizden akarak Basra Körfezi’ne dökülürler.

Geçtikleri yerlere hayat veriyorlar.  

Osmanlı’nın zinciri kırıldığı zaman bu mekânlarda huzur ve sükûnet, yerini dehşet ve vahşete dönüştürdü.

Hadisenin kader cihetini Rabbimize havale ediyoruz.

Bunun ilâcı; Hutbe-i Şamiye’deki altı tane dehşetli hastalığın tesbiti ve teşhisinde belirtiliyor. 

Eğer bu temel düsturlar hayat tarzı yapılsa idi yaşanan bu acılar başımıza gelmeyecekti.

“Avrupa kâfir zalimleri ve Asya münafıkları“nın beraber yürüttükleri vahşet günümüzde ayyuka çıktı.

1990’lı yıllarda Amerika’nın PKK’lılara attıkları mühimmat ve yiyecekleri gazetemiz dile getirdiği zaman bazıları dudak bükmüştü.

Şimdi ne oldu?

Amerika göz göre göre hem mühimmat veriyor, hem de nakti yardımda bulunuyor PKK’ya.

Rüyada bir hitabedeki “emsalini Dünya’da görmediğimiz bahtiyar insanların” müjdelerine bakmasak, biz de üzülüp karamsarlığa kapılabiliriz.

Ama ümitvarız !

Çünkü: ”Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sâdâ İslâm’ın sâdâsı olacaktır”

Buna delil Rusya’dır.

“Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha veya tâbi olabilir” demişti Bediüzzaman.

Sonra ne oldu?

Bugün İslâmiyet, Rusya’da serbestçe yaşanıyor.

Rusya’da elli milyondan fazla Müslüman var.

Eğer Bediüzzaman’ın ikazlarına yirmili yıllardaki meclis uymuş olsa idi, bu gün PKK gibi terör örgütleri varlık gösteremezdi.

Yetmişli yıllarda “Anarşi sebep ve çareleri” adında kalınca bir kitap yayınladık.

1979’da Ankara’nın göbeğinde anarşi sebep ve çareleri” adında muhteşem bir panel yaptık.

“Asya’nın bahtının miftahı, meşveret ve şûrâdır” sözünü gazetemizin günlük manşeti gibi neşrediyoruz.

Orta Doğunun istibdatçı liderleri aklını başlarına almalıdırlar.

Mısır’da, Suriye’de, Pakistan’da, Afganistan’da, İran’da, Irak’ta, Filistin’de, Yemen’de yaşanan acıların temelinde meşveretin hakkı ile yerine getirilmemesidir.

Yoksa yaşanan acılar dinmeyecektir.

Bu gün bu ülkelerde ecnebilerin faaliyetleri sinsice devam etmektedir.

Amerika’nın, Suriye’de, Irak’ta işi ne?

Ehl-i İman sorunlarını Kur’ân’ın emrettiği şekilde yapsa, mesele hallolacaktır.

Âlemi İslâm’ın Risale-i Nurlar’a ekmek ve ilâç gibi ihtiyacı vardır.

Ülkemizdeki siyasilerin yanlışlarında da bu ölçülerin hayat bulmamasından dolayı, istikrarsız ve hamaset dolu efelenmelerin payı da büyüktür.

İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Dışişleri bakanı ve en başta Cumhurbaşkanı’nın Hutbe-i Şamiye’yi cebinden ve çantasından ayırmamalıdırlar.

Yoksa akan pınarların suları boş sahralara akmaya devam edecektir.

Artık yeter, içimiz acıyor.

Okunma Sayısı: 89
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şam’la görüşün ki Suriye bölünmesin

    Pompeo ve Pence Türkiye'ye geliyor

    ABD Dışişleri Bakanlığından 'Barış Pınarı' açıklaması

    UEFA'dan asker selamına soruşturma

    Hulusi Akar, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

    İspanya Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

    NATO ve İngiltere'den 'Suriye'deki operasyon sona ersin' çağrısı

    Suriye ordusu Menbiç kırsalında mevzileniyor

    'Türkiye NATO'da kalmalı'

    YPG/PKK'dan hain saldırı: 6 sivil öldü

    Terörün hedefi siviller

    Volkswagen, Manisa yatırımını erteledi

    İşsizlikte artış büyüyor

    1 asker şehit düştü

    ABD öncülüğündeki koalisyon Sözcüsü: Münbiç'ten çekildik

    ''Bugün ortalama 0,9 derece dünyanın sıcaklığı artmış durumda''

    Tarihi bir başarının eşiğindeler...

    Türk Konseyinden 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

    Merkezi yönetim bütçesi 85,8 milyar lira açık verdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Gizli anayasa” ile yola devam
    Ahmet BATTAL

    Kim tutar Akıncı’yı Kıbrıs’ta?
    Genel

    Şam’la görüşün ki Suriye bölünmesin
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ankara ile Şâm’ın Adana Mutabakatı
    Cevher İLHAN

    Harekâtın istifhamları sürüyor…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Dışarda çalışmayan anne işsiz midir?
    Süleyman KÖSMENE

    Bu hizmette ene’lerin ehemmiyeti yoktur
    Faruk ÇAKIR

    AB üyeliği ne kazandırır?
    Risale-i Nur'dan

    Her şey, kanun-u kader-i İlâhî ile cereyan ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.