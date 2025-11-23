Dualarınızı bekliyorum - Haklarınızı helâl ediniz

Haklarınızı helâl ediniz

Aziz kardeşlerim ve büyüklerim, hastalığım vesilesi ile uzun zamandır görüşemiyoruz. Kendi el yazım ile dahi yazı yazamıyorum. Bu benim için çok acı ve hepinize hasretlik duyuyorum. Günler geçiyor, aylar geçiyor. Gerek Türkiye'de, gerek dışarda sizlerle karşılıklı görüşemiyorum, ancak kelimeler ile görüşebiliyorum.

Yıllar var ki sizlerin hasretiyle hayatım devam ediyor. Sizlerden makbul dualarınızı bekliyorum Haklarınızı, hukuklarınızı bana helâl ediniz. Mutluluklarınız daim olsun.

Kendi kalemimle yazamadığım bu hatıralarınızı bir ömür boyu unutmayacağım. Cenab-ı Hak bize, size hayat boyu saadet içinde yasamayı nasip etsin.

Hepinizi çok özlüyorum! Allah'a emanet olunuz, dualarınızı bizlerden eksik etmeyiniz.

Bütün kardeşlerime, arkadaşlarıma, sevdiklerime selâmlarımı iletiyorum. Haklarınızı helâl ediniz. Yazamadığım kelimeleri çocuklarıma, torunlarıma yazdırıyorum. Sevgili eşime, Nur talebesi kardeşlerime mutluluk ve sevgilerimi iletirim.

Satırları göz yaşlarıma ortak ederek yazdım.

Tekrar haklarınızı helâl ediniz, Allah-'a emanet olunuz.