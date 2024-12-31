Bir intibahın serencamı

Sol cereyanların hareketli olduğu yıllardı.

Uzun yıllar gazetemizde bir çok hizmetlerde bulunan emekli astsubay Ali Toker Ağabey, Ankara’da astsubay olarak görev yapıyordu. Yüksel Toker, ağabeyi olması hasebiyle Ankara’da bulunan kardeşine zaman zaman ziyaretlerde bulunuyordu.

Ali Toker, bir Nur Talebesidir. Ama, ağabeyi sol bir partinin Tokat’ta önde gelen isimlerindendir. Sol neşriyatın bir anlamda öncülüğünü yapmakta, hatta milletvekilliğini az bir oyla kaybeden bir siyasetçidir de...

Ali Toker ister ki, ağabeyi Nurlar ile iştigal etsin. Buluştuklarında fikrî münazaralarda bulunurlar.

Yine, Ankara’daki bir buluşmalarında, bu anlamdaki münazaralarında, Yüksel Toker, “Bıktım senin bu taleplerinden. En bilgili adamınız ile beni buluştur, onun ile münazara edelim de kurtulayım senden” der.

Hekimoğlu İsmail de o yıllarda Ankara’da astsubay olarak görev yapmaktadır. Ömer Okçu ile bir araya gelirler ve yapılan münazarada Yüksel Toker, Nurlar’ın haklılığını ve isabetliliğini yarım saat içinde kabul eder. Bu bir anlamda bir dönüşün ve dönüşümün işaretini taşımaktadır.

O yıllarda, merhum Bayram Yüksel Ağabey, Ankara 27 ile bilinen dershanede bulunmaktadır. Bu sevinç ve intibahı paylaşmak için Bayram Abiye giderler ve büyük bir sevinç ve inşirah içinde kucaklaşma ve tebrik ile manevî hava oluşur.

Yüksel Toker bu intibah ve yol ayrımı ile Tokat’a gittiğinde, bulunduğu ortamdan alâkasını keser, sol tandanslı yayınları imha ile nurlu hayata adım atar. Burada bulunan Nur Talebeleri de sevinç içinde Yüksel Ağabeyi tebrik ederler.

O yıllarda, DSİ’de teknik eleman olarak hizmet yapmaktadır. Yüksel Ağabey, emekli olduktan sonra Yeni Asya Gazetesi’nde yıllarca idare müdürü olarak hizmetler ifa etti.

Ali Toker Ağabey de Yeni Asya’da unutulmayacak hizmetlerde bulundu.

Buna misal nice böyle intibah halleri yaşandı ülkemizde ve dünyada. Ve bu intibah hadiseleri, kıyamete kadar devam edecek inşallah.

(9 Şubat 2022 tarihinde gazetemizde neşredilen bu yazıyı, Yüksel Toker'in vefatı üzerine rahmete vesile olması duasıyla tekrar yayınlıyoruz.)