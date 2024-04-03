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3 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Nisan yağmurları…

Raşit YÜCEL
03 Nisan 2024, Çarşamba
Bediüzzaman hazretleri 1960 yılı yirmi üç mart tarihinde ebedi aleme gitti, bedenen gitti ama, neşrettiği hakikatler kıyamete kadar gittikçe değerini korumaktadır…

Üstadın son yıllarında yanından hiç ayırmadığı müstakim talebesi Zübeyir Gündüzalp vardı. 2 Nisan 1971 tarihinde ebedi aleme göçtü. Dikkatte ve tedbirde, ihlas ve samimiyette, kahramanlık ve fadakarlıkta zirve bir insan Zübeyir Gündüzalp…

Hizmetin geleceğini tanzim eden büyük bir dikkat ile ele alan bir dava insanı idi. Nurların neşriyatında bir yayın organımızın olmasını isteyen ve bunu fiiliyata koyan büyük insandı…

Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretlerinin meslek ve meşrebini dünyaya yayıp bu günlere gelmesinde birinci talebesi Hüsameddin Çelebi olmuştur… Onun gibi, yine Konya Ermenek ilçesinden çıkan kahraman Zübeyir Gündüzalp’in engin feraset ve fedakârlığı, mevcut hizmetlerin tedvir ve tensibinde onun el ve ayak izleri vardır…

“Vücudunu mucidine feda et” hakikatini bizzat hayatında yaşatan bir insandı Zübeyir Gündüzalp… Mekanın cennet olsun aziz ve kahraman ağabeyim…

Nisan ayında ikinci vefat, merhum Tahiri Mutlu ağabeyimizdir… Muhteşem bir veli. Tarlasını, bağını ve bahçesini nurların basımı için harcayan bahtiyar ve “kahraman” lakabına uygun bir nur talebesi idi. 1977 yılı 3 Nisan günü ebedi aleme intikal etmişti. Isparta’nın gülü gibi bir kahramandı. Uzun boylu, sakallı, kalın kaşlı bir insandı… 

2007’de yine 3 Nisan’da Mehmet Emin Birinci ebedî aleme yolcu oldu. Aslen Rizeli olan bu kahraman insan evlenemeyip, Zübeyir ağabey gibi hayatını hizmetine feda eden  bir fedakâr insandı… Yıllarca usanmadan ve yılmadan hizmetlerini devam ettirdi..

İşte Nisan ayı bir veda mevsiminin adını taşıyordu. Zübeyir, Tahiri, Mehmet Emin Birinci, Bekir Berk, Abdullah Yeğin, Mehmet Kutlular ağabeylerin kabirleri Eyüp Sultan mezarlığında İstanbul’un adeta temel taşları mahiyetinde mahşer gününü beklemektedirler…

Kendileri vefat ettiler ama hizmete kazandırdıkları halleri kıyamete kadar değerini koruyacaktır inşallah… Arkasından gelen hizmet erenlerinin adları farklı olsa da kıyamete kadar bu hizmeti devam ettireceklerdir.

Zira, zaman bir “hattı müstakim” şeklinde devam etmiyor. Mekânları cennet olsun aziz ağabeylerimin…

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