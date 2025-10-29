"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

152 hakem "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi

29 Ekim 2025, Çarşamba
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 152 hakemi "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre TFF Hukuk Müşavirliği, 7'si üst klasman hakem, 15'i üst klasman yardımcı hakem olmak üzere toplam 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline verdi.

PFDK'ye sevk edilen üst klasman hakemleri arasında FIFA kokartı Zorbay Küçük'ün yanı sıra Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun, yer aldı.

TFF Hukuk Müşavirliği'nin PFDK'ye sevk ettiği hakemler şöyle:

Üst klasman hakem: Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz, Yunus Dursun, Zorbay Küçük.

Üst klasman yardımcı hakem: Ahmet Türkeş, Azem Zorlu, Baykal Tuna, Eren Öksüzler, Eyup Özer, Faruk Yağlı, Göktuğ Hazar Erel, Hasan Erdoğan, Mehmet Akıncık, Mehmet Sıraç Akpınar, Rıdvan Çevik, Rüştü Muhammed Orcan, Selami Dursun, Serdar Soydan, Şenol Bektaş.

Klasman hakemi: Abdullah Murat Yoldaş, Abdulsamet Şenoğlu, Abdülselam Koçak, Ali Bilen, Ali Emir Yolcu, Alirıza Altunbakır, Bedirhan Efeakdoğan, Berat Osmancıklı, Berk Sipahi, Berkan Çetin, Burak Doğru, Ceyhun Elmas, Eren Gökmen, Göktan Demeli, Hakan Yurtseven, Halim Kolancı, Hikmet Ayberk Han Tiryaki, Mehmet Alperen Güçyetmez, Mehmet Can Koç, Mertcan Erölmez, Mertcan Tubay, Miraç Yıldırım, Muammer Sarıdağ, Muhammed Burak Tufan, Muhammed Mehmetcan Söylemez, Muhammed Seyda Demirel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Osman Can Açıklar, Ömer Şivka, Sait Tuzcu, Süleyman Soyutürk, Tayfun Güz, Turhan Beyke, Umut Yalçınkaya, Yunus Emre Çiftçi.

Klasman yardımcı hakem: Abdullah Yalçınkaya, Adem Mazlum, Ahmet Emre Demirci, Ahmet Kıvanç Kader, Ahmet Tolga Tomar, Ali Mert Beyde, Arif Taşkın, Atahan Kandır, Atakan Yüzlü, Aykut Yılmaz, Baran Karaman, Baran Can Durmuş, Batuhan Topçu, Berk Tezcan, Buğra Doğhan, Burak Yanardağ, Cem Harman, Cihad Buyurgan, Cihan Ahmet Göre, Cihat Sevi, Coşkun Yalçın, Çağrı Ateş, Emre Kaya, Eray Görgün, Erdoğan Sertan Akman, Erkan Arslan, Fatih Yüzbaşı, Fatih Tizci, Furkan Yıldız, Furkan Çıraklar, Furkan Kocayıldız, Furkan Genç, Furkan Şekerci, Hakan Tunç, Hakan Erkan, Hakan Şahin, Hakan Can Yılmaz, Hüseyin Sağlık, İbrahim Bayram, İbrahim Alaka, İbrahim Zengin, İlyas Samet Yelen, Kerem Yıldız, Mehmet Ali Yılmaz, Melih Eser, Melih Sayın, Merdani Mert Çölgeçen, Mert Öztürk, Mert Baykal, Mert Şahin, Mertcan Tezcan, Metin Yalçın, Muhammet Cafer Algül, Muhammet Mahmut Delimazı, Mustafa Özel, Mustafa Sert, Mustafa Boylu, Mustafa Başol Sorgunlu, Mustafa Soner Yüce, Mücahit Değermenci, Necmi Akıncı, Nuri Miski, Nurullah Bayram, Ogün Keleş, Oğuzhan Anıl, Okan Taşköprü, Onur Han, Onur Tomak, Onur Akıncı, Osman Arslan, Ömer Mutlu, Ömer İnci, Ömer Faruk Büyükeken, Ömer Faruk Topcu, Önder Demir, Recep Güneş, Recep Tayyip Keleş, Sabri Emre Tekin, Sadık Eren Ulusoy, Satılmış Furkan Demir, Selçuk Gökgöz, Semih Kurtuluş, Süleyman Oral, Taha Berke El, Tolga Düyüncü, Ufuk Tatlıcan, Ufuk Çelebi, Ufuk Osman Solmaz, Ulaş Kaçmaz, Umut Kaptan, Umut İkisivri, Yakup Yapıcı, Yasin Şen, Yasin Emre Ceylan.

AA

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    İnsanlıkta Asr-ı Saadet özlemi... Demokratik Cumhuriyetin çok uzağındayız

    Kenya'da düşen hafif uçaktaki 11 kişi olay yerinde öldü

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir

    Brezilya'daki uyuşturucu operasyonunda 4'ü polis en az 60 kişi öldü

    17 şehir için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    "Gazze ateşkesi devam ediyor; bu, orada bazı çatışmaların olmayacağı anlamına gelmez"

    152 hakem "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi

    Doğu Türkistan’da ağır Çin zulmü

    Arıkan: Müslümanlar birlik olmalı

    SGK: 6,8 milyon asgarî ücretli var

    AB’den Türkiye’ye kırmızı çizgi

    Vahim düzenleme geri çekilmeli - Yasa yapmak bu kadar gayr-ı ciddi olmamalı

    Dünyanın en büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'ini yazdı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: PKK, kendini feshetmemiş miydi?

    Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi

    İsrail, ateşkese rağmen bombalama ve yıkıma devam ediyor!

    Savunma harcamaları artıyor

    Hac kurası 5 Kasım’da

    Sındırgı depreminde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor - Uzmanlardan "deprem fırtınası" açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Doğu Türkistan’da ağır Çin zulmü
    Genel

    AB’den Türkiye’ye kırmızı çizgi
    Genel

    SGK: 6,8 milyon asgarî ücretli var
    Genel

    Arıkan: Müslümanlar birlik olmalı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    17 şehir için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
    Genel

    Brezilya'daki uyuşturucu operasyonunda 4'ü polis en az 60 kişi öldü
    Genel

    Kenya'da düşen hafif uçaktaki 11 kişi olay yerinde öldü
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.