Trabzonspor'da büyük üzüntü

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında 3-1 öne geçtiği karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk fırsatını kaybetti.

6. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza alanı dışından sert şutunda yerden seken topu kaleci Uğurcan Çakır, kornere çeldi. 10. dakikada ceza alanı içinde Ekuban'ın dönerek vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran, topa sahip oldu. 12. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Ekuban'ın ara pasında topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Sörloth, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalesini terk eden kaleci Ertuğrul Taşkıran ve savunma oyuncularının üzerinden filelere gönderdi: 1-0 27. dakikada Jonsson'un pasında, savunmada Kamil Ahmet Çörekçi'den sıyrılan Milosevic'in karşı karşıya şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönün topu Ömer Ali Şahiner tamamlamak istedi ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı. 42. dakikada İttifak Holding Konyaspor, beraberliği sağladı. Sol taraftan ilerleyen Ömer Ali Şahiner'in ortasında, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Bajic, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-1 44. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu uygun durumda önünde bulan Ndiaye, kötü bir vuruşla kornere gönderdi. 45+1. dakikada ceza alanı dışı sağ tarafında Skubic'in şutunda, savunmada Novak'a çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle üsten kornere çeldi. 45+2. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ortasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın kafa şutunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı. 52. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışı sağ çaprazından etkili vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağ tarafına uzanarak tehlikeyi önledi. 54. dakikada Uğur Demirok ile girdiği ikili mücadelede Sörloth, ceza alanı içinde yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlu, penaltı noktasını gösterdi. 56. dakikada Sörloth, yerden kullandığı penaltı atışında topu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan filelere göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1 61. dakikada Guilherme'nin soldan ortasında arka direkte uygun durumdaki Novak, dokunarak yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 3-1 75. dakikada Novak’ın ceza sahası yayının soluna çıkardığı topta Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ancak hakem Atilla Karaoğlan pozisyonun öncesinde topun Ekuban'ın eline çarptığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı. 81. dakikada İttifak Holding Konyaspor, farkı 1'e indirdi. Shengelia, ceza alanı dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta, topu filelere gönderdi: 3-2 87. dakikada hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Shengelia, ceza alanı içinde Da Costa'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada Skubic, kullandığı penaltı atışında, topu Uğurcan Çakır'ın üzerinden filelerle buluşturdu: 3-3 90. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Shengelia'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumda Thuram, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 3-4 Karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor, 4-3 kazandı. AA

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