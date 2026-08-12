Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda rakibi Olimpik Lyon oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz’ı 1-0 yenerek play-off’a yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

11. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Asensio, soldan bindiren Kerem'i gördü. Kerem, topu kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı tekrar yay üzerinde bulunan Asensio'ya aktardı. İspanyol futbolcunun gelişine etkili vuramadığı top, penaltı noktasının sağında Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı golcünün uzak direğe yerden plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.

24. dakikada kaleci Mert'in uzun pasında Greenwood, rakip savunmacıya rağmen meşin yuvarlağı bekletmeden Talisca'ya kazandırdı. Brezilyalı oyuncu, kaleyi cepheden gören pozisyonda soldan savunma arkasına koşu yapan Kerem'i gördü. Altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda kaleci başarılı oldu.

38. dakikada Mitchell'in soldan kullandığı taç atışında, altıpas önünde Stankovic'in kafa vuruşunda kaleci Mert topu iki hamlede kontrol etti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada soldan gelişen atakta yapılan ortaya, altı pasın solundan uzak mesafeden Malic'in yaptığı kafa vuruşunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.

65. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Soldan Archie Brown'un ortasında, penaltı noktasının önünde Talisca top ile rakibi arasına girdi. Petrovic'in müdahalesiyle Talisca yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

76. dakikada Mitchell'in savunma arkası pasına hareketlenen ve sağdan ceza sahasına giren Beganovic, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Beganovic'in vuruşunda Mert topu kornere gönderdi.

87. dakikada Fred'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya müsait durumda vuruşunu kaleci kornere çeldi.

Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Talisca'dan dörtte dört

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Anderson Talisca, bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda rakip fileleri sarsmayı başardı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce çıktığı 3 karşılaşmada da gol atan Talisca, bu maçta da 66. dakikada takımını penaltıdan öne geçiren golü kaydetti.

Vedat Muric, bu sezon ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetiminin bu sezon ilk transferi olan Muric, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.

Eşleşmenin ilk maçında yedek soyunan Muric, rövanşın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.

Tecrübeli golcü, 19 Temmuz 2020'den sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giydi.

2 bek ilk yarıda sarardı

Fenerbahçe'nin bek oyuncuları ilk yarıda sarı kart gördü.

Sarı-lacivertlilerde sağ bek Nelson Semedo 40, sol bek Archie Brown ise 45. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

Teknik direktör İsmail Kartal, her iki oyuncuyu da ikinci yarıda oyunda tuttu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Olimpik Lyon oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon oldu.

Olimpik Lyon, 2-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçının rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırladı.

Ernest Nuamah'ın 20, Ashley Maitland-Niles'ın 66 ve Tyler Morton'ın 72. dakikada attığı gollerle 3-0 galip gelen ev sahibi takım, adını play-off turuna yazdırdı.

Sparta Prag'da Adam Sevinsky, 34. dakikada kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki play-off turu maçları, 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turunu geçen takım, adını lig aşamasına yazdıracak.

Teknik direktör Fabio Ingolitsch: “Kaybetmek üzücü ama bugün ihtimal azdı”

Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ingolitsch, "Kaybetmek üzücü ama bugün ihtimal azdı. İlk gol oyunu bitirdi. Aslında tüm oyuncularım iyi oynadı. İlk yarıda ya da ikinci yarıda gol atsaydık daha da heyecanlı olabilirdi. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız için mutluyum." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon karşısında da başarılı olacağını tahmin ettiğini aktaran Ingolitsch, "Çok kaliteli bir takım. Futbolda her şeyi görmüş oyunculardan kurulu. Gelecek eşleşmede de başarılı olacaklarını tahmin ediyorum. İki maçı da Fenerbahçe domine etti bunu gördük. Hakem performansını hiç beğenmedim. Bugün 1 gol hak etmiş gibi görüyordum ama sonuçta iyi olan takım kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: “Turu galip gelerek geçtiğimiz için çok mutluyum”

Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, "Her 2 maçta da çok disiplinli bir oyun sergiledik. Pozisyonlara girdik ama 1 gol atabildik. Adım adım her geçen gün daha iyi yaptığımız şeyler var. Bugün eksikler gördük, onları gidermek için çalışıyoruz. Turu galip gelerek geçtiğimiz için çok mutluyum. Çok daha net gol pozisyonlarımız vardı. İlk yarı 4 net pozisyonun birini değerlendirsek maçı erkenden koparabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi için 2 maçın daha olduğunu hatırlatan Kartal, şöyle devam etti:

“Lyon maçıyla ilgili çalışmalarımız da devam edecek. Maç trafiğimiz çok yoğun. Oyuncuları korumalı, dinlendirmeli. Bunlar üzerinde de yoğunlaşıyoruz. Oyun içinde bazı bölümlerde rakibin bizden üstün olduğu yerler vardı. Bizim çok net pozisyonlarımız vardı. 6-7 tane yüzde yüz net pozisyonumuz vardı. Deplasmanlarda ara ara baskı yiyebiliyorsunuz. Karşınızda genç bir takım var. Maçı çok önden kopartabilirdik. Bu tür maçlar böyledir, gol atamazsanız rakibin direnci artar. Düzeltmemiz gereken bölümlerden biri de bu, çalışıyoruz.”

Taraftarlara destek için teşekkür eden Kartal, Fred'in taraftara veda ettiği yönündeki soruya ise şu cevabı verdi:

"Bu konuda yönetimimiz, transfer komitesi çalışıyor. Yönetimle arasında bazı şeyler var. Bekleyelim zaman içinde ne olacak görelim. Hepimiz için zaman var. Lyon ile eşleştik. 18 yıl aradan sonra taraftarımıza bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak mücadele etmek zor, biz bunun üstünden gelebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah Gençlerbirliği maçını en iyi şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Takımımızda giren çıkan fark etmiyor, tüm oyuncularımız çok değerli. O an o değişiklikler gerekiyordu, oyuna dokunuş yapmamız gerekiyordu. Ön tarafta topu tutabilen mücadeleci oyuncuları oyuna aldık."