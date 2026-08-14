Galatasaray-Çorum FK maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı - Tribünlerde "Yönetim istifa" sesleri

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında misafir ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılışında son şampiyon Galatasaray, konuk ettiği ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

İlk Yarı

13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topa altıpasın gerisinde Osimhen hamle yaptı. Nijeryalı futbolcunun kafayla dokunduğu meşin yuvarlağı Arca Çorum FK defansı kale önünde son anda uzaklaştırdı.

15. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasına savunma oyuncularından önce kafa vuruşunu yapan Osimhen'in şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

25. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in yerden uzak köşeye gönderdiği sert şutta kaleci Felipe, uzanarak son anda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

34. dakikada ceza sahası sol çaprazında son çizgide topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, pasını sağındaki Osimhen'e çıkardı. Golcü futbolcunun çaprazdan şutunda meşin yuvarlak savunmadaki Smolcic'e çarparak kornere çıktı.

39. dakikada Sane'den aldığı pası yaklaşık 25 metre mesafeden sol ayakla kaleye gönderen Sara'nın sert şutunda kaleci Felipe, topu uzanarak çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci Yarı

46. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası sağ çaprazında kaleci Felipe'den kurtaran Osimhen, meşin yuvarlağı dar açıdan filelerle buluşturdu: 1-0.

59. dakikada Arca Çorum FK, beraberliği buldu. Fredy'nin pasıyla sol kanattan içe doğru kateden Kyziridis'in ceza yayı gerisinden uzak köşeye kavisli sert şutta top filelere gitti: 1-1.

61. dakikada konuk ekip öne geçti. Çorum FK savunmasının gelişi güzel uzaklaştırdığı topa Ramirez, sarı-kırmızılı savunmacı Sanchez ile beraber koştu. Galatasaraylı oyuncunun pas hatası sonucunda rakip kaleye sokulan Ramirez'in ceza yayı içinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden ağlara yolladı: 1-2.

64. dakikada merkezden gelişen atakta Sane'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda kaleci Felipe, soluna uçarak topu çıkarmayı başardı.

Aynı dakikada Osimhen'in ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın sert şutunda kaleci Felipe, bir kez daha meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

70. dakikada Çorum FK, 10 kişi kaldı. Orta sahadaki top kapma mücadelesinde Kyziridis, Yunus Akgün'ü faulle durdurdu. Yunus'un ayağına arkadan yaptığı müdahalede hakem Batuhan Kolak, Yunan oyuncuyu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

82. dakikada Yunus Akgün'ün kale önüne yaptığı ortaya müsait durumda kafa vuruşunu yapan Osimhen'in şutunda top üstten auta gitti.

89. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Eren Elmalı'nın sert şutunda kaleci Felipe, şık bir kurtarışla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Sara'nın kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Osimhen, topu kafayla kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-2.

Mücadele, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Gol perdesini Osimhen açtı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de sezonun açılış golünü kaydetti.

Mücadelenin 53. dakikasında Lucas Torreira'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasının sağ çaprazında açılan kaleci Marcos Felipe'den sıyrıldı. Son çizgide topu kontrol eden golcü futbolcu, dar açıdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Osimhen, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk golünü atmış oldu. Mücadeleyi 2 golle tamamlayan Osimhen, takımının aldığı 1 puanda başrolü üstlendi.

Sezonun ilk sarı kartı Yunus'a

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk sarı kartını Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün gördü.

Sezonun açılış maçının 32. dakikasında orta sahada rakibini çeken Yunus, hakem Batuhan Kolak tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart, Süper Lig'de sezonun ilk sarı kartı olarak kayıtlara geçti.

İlk kırmızı kart Kyziridis'e çıktı

Süper Lig'de sezonun ilk kırmızı kartını Arca Çorum FK'den Alexandros Kyziridis gördü.

Mücadelenin 69. dakikasında orta sahada Yunus Akgün'e yaptığı faulün ardından hakem Batuhan Kolak, Yunan futbolcuyu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Sanchez'in hatası golle sonuçlandı

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in yaptığı hata sonrasında Çorum FK golü buldu.

Mücadelenin 61. dakikasında savunma arkasına atılan topu kendi yarı sahasının ilk metrelerinde kalecisine vermek isteyen Sanchez'in pası kısa düştü. Araya giren Jesus Ramirez, ceza yayı çevresine kadar sokuldu. Kaleci Uğurcan Çakır açıyı kapatmak için kalesinden çıkarken Ramirez düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Çorum FK, 2 dakika içinde bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

Tribünlerde "Yönetim istifa" sesleri

Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini istifaya davet etti.

Mücadelenin 61. dakikasında Ramirez'in Arca Çorum FK'yi 2-1 öne geçiren golünün ardından tribünlerden "Yönetim istifa" tezahüratı yükseldi. Karşılaşmanın devamında ve bitiş düdüğünün ardından da istifa tezahüratları sıkça tekrarlandı.

Taraftarlar ayrıca "Dursun Özbek transfer nerede?" şeklinde tezahürat yaparak transfer beklentilerini dile getirdi.

Sahasındaki açılış maçlarını kazanma serisi sona erdi

Galatasaray, sahasında oynadığı açılış maçlarını kazanma serisini sürdüremedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında oynadığı son 12 ilk hafta mücadelesinin tamamından 3 puanla ayrılmıştı.

Bu sezonu Arca Çorum FK mücadelesiyle açan Galatasaray, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak serisini sonlandırdı.

Ligde iç sahadaki son 36 maçta yenilmedi

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 36 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.

Çorum FK, ilk puanını son şampiyondan aldı

Tarihinde ilk Süper Lig maçına çıkan Arca Çorum FK, ilk puanını Galatasaray karşısında kazandı.

Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlı ekip, sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray'a konuk oldu. Mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılan Çorum FK, tarihinin ilk Süper Lig puanını hanesine yazdırdı.

Kyziridis, Çorum FK tarihine geçti

Yunan futbolcu Alexandros Kyziridis, Çorum FK tarihinin ilk Süper Lig golünü kaydetti.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden İç Anadolu temsilcisinde Kyziridis, 59. dakikada attığı şık golle takımına 1-1 beraberliği getirdi. Bu gol, Çorum FK'nin Süper Lig tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Kaleci Felipe'den kritik kurtarışlar

Çorum FK'nin Brezilyalı kalecisi Marcos Felipe, 2-1 öndeyken yaptığı 2 kritik kurtarışla takımının üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu.

Maçın 64. dakikasında baskı kuran Galatasaray'da Leroy Sane'nin ceza yayı civarından çektiği sert şutta Felipe, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. Aynı dakika içinde ev sahibi takımın kullandığı korner sonrasında oluşan karambolde top, altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın önünde kaldı. Tecrübeli savunmacının sert şutunda bir kez daha gole izin vermeyen file bekçisi, topun ağlara gitmesini engelledi.

Misafir takımda mecburi değişiklik

Arca Çorum FK'de Hırvat stoper Hrvoje Smolcic, sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelenin 73. dakikasında ceza sahasındaki bir pozisyonda takım arkadaşı Felipe'nin kramponunun yüzüne gelmesi sonucu sakatlanan Smolcic, oyuna devam edemedi. Sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan tecrübeli savunma oyuncusu, 75. dakikada yerini Arda Şengül'e bıraktı.