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FIFA'nın "Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma" planına tepkiler büyüyor

30 Temmuz 2026, Perşembe 17:26
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planı" için federasyonlara yaptığı baskıya sert tepki gösterdi.

UEFA'nın açıklamasında, FIFA'nın federasyonlara tekliflerini desteklemeleri, aksi takdirde tek seferlik ödeme teklifinin geri çekileceği yönünde bir son tarih verdiğinin öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada "Futbolun birçok paydaşıyla yaptığımız görüşmeler, FIFA'nın bu planına yönelik ciddi ve giderek büyüyen bir muhalefet olduğunu gösteriyor. FIFA, futbolu kendisini ve çevresini zenginleştirecek bir araç olarak kullanmayı bırakmalı. Bu oyunu doğru şekilde büyütmek mümkün. Artık öncelik, federasyonlar, kulüpler, ligler, futbolcular ve taraftarlar olmalı." ifadeleri kullanıldı.

CONCACAF'tan FIFA'nın "Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma" planına tepki

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına" tepki gösterdi.

CONCACAF'ın açıklamasında konfederasyonun konudan medya aracılığıyla haberdar olduğu kaydedildi.

"Gerekli prosedürlerin izlenmemesi bizi derinden endişelendirmektedir." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlgili yönetim organları ve paydaşlarla herhangi bir görüşme yapılmadan böyle bir planın hazırlanmış ve kamuoyuyla paylaşılmış olması nedeniyle bölgemizdeki ve futbol camiasındaki pek çok kişinin hayal kırıklığını paylaşıyoruz. Futbol dünyasının liderleri olarak bizler, bu sporun koruyucularıyız. FIFA, konfederasyonlar ve tüm üye federasyonlar, her zaman sporun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğuna sahiptir. Aldığımız her karar, iyi yönetişim, sağlam süreçler ve uzun vadeli idare ilkeleri doğrultusunda şekillenmelidir. CONCACAF, bu çerçeve içinde faaliyet göstermektedir. FIFA ailesinin tüm üyelerinin de aynı şekilde hareket edeceğine güveniyoruz."

AFC, FIFA'nın "Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma" planına tepki gösterdi

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına" tepki gösterdi.

Konfederasyonun açıklamasında, "AFC'ye bu öneri konusunda danışılmamıştır ve AFC, uygun ve yerleşik yönetişim kanalları aracılığıyla bu konuyu inceleme ve tartışma fırsatı tanınmadan böylesine önemli bir meselenin kamuoyuna açıklanmış olmasından dolayı hayal kırıklığı duymaktadır." denildi.

Küresel futbolun geleceğini güçlendirebilecek yenilikçi yaklaşımların araştırılmasının önemini kabul etmekle birlikte bu kadar önemli sonuçları olan girişimlerin şeffaflık ve anlamlı istişare ilkelerine dayandırılması gerektiğini vurgulayan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolun ticari ve mali geleceğini yeniden şekillendirebilecek kararlar, herhangi bir önerinin ilgili karar alma organlarına sunulmasından önce konfederasyonlar, üye federasyonlar ve diğer paydaşlarla kapsamlı bir ön istişare sürecini gerektirmektedir. AFC, tüm paydaşlara öneriyi tam olarak değerlendirebilmeleri için yeterli bilgi ve uygun süre tanınması gerektiğine kesin olarak inanmaktadır. Böyle bir süreç, alınacak her kararın küresel futbol camiasının ortak çıkarlarını yansıtmasını ve FIFA'nın yönetişim çerçevesine duyulan güveni pekiştirmesini sağlamak açısından hayati önem taşımaktadır. Küresel futbolun altı konfederasyonundan biri olan AFC, dünya futbolunun sürekli büyümesine olan bağlılığını sürdürmektedir."

Infantino'nun planı

Infantino'nun planı, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasına yol açacak.

İngiliz basın kuruluşu The Times'ta yer alan habere göre Infantino, Dünya Kupası hisselerinin satışına dair planın onaylanması için üye 211 ülke federasyonuna 19 Eylül'e kadar süre tanıdı.

Teklifin kabul edilmesi halinde her bir federasyona 40 milyon dolara kadar, reddedilmesi durumunda ise 10 milyon dolar destek sağlanacak.

AA

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