"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Muhammed Salah 2 yıl Trabzonspor'da

07 Ağustos 2026, Cuma 10:30
Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Muhammed Salah ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya her bir futbol sezonu için 10 milyon avro yıllık ücret ve 7 milyon avro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak oyuncunun brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı da kaydedildi.

Trabzonspor, Muhammed Salah için imza töreni düzenledi

Öte yandan Muhammed Salah, taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Papara Park'ta düzenlenen imza törenini yerinde takip etmek isteyen binlerce taraftar, törenden saatler önce stattaki yerlerini aldı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile sahaya çıkan Salah'ı meşalelerle karşılayan taraftarlar, uzun süre tezahüratlarda bulundu.

Salah ile imza töreninin yapılacağı tribüne çıkan Doğan, yaptığı konuşmada, "Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için sağ olun." dedi.

Konuşmasına "Merhaba" diyerek başlayan Muhammed Salah ise şunları kaydetti:

“Keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben de böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. Benim adıma da inanılmazdı. Hem kulübümüzdeki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum ve bir şeyler kazanmak için buradayım. Bu kulübe kupalar kazandırmak için buradayım ve sizlerle maçları oynamak, antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum.”

Açıklamaların ardından Salah, kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninin ardından Doğan, günün anısına imza kalemini Salah'a verdi.

Salah, daha sonra sahaya çıkarak tribünleri dolaştı ve taraftarlara "üçlü" çektirdi.

Taraftarları telefonuyla görüntüleyen ve "Bize her yer Trabzon" diyen Salah, bazı taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.

İlk antrenmanına çıktı

Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, bordo-mavili ekipteki ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Salah'ın teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana çıktığı aktarıldı.

Paylaşım yapılan fotoğraflarda Salah'ın, teknik direktör Fatih Tekke ile görüşmesi de yer aldı.

 

 

 

AA

Okunma Sayısı: 892
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa, kuruyan nehirleri konuşuyor

    Savaş zemini öncesinde başladık - İİT'den memnuniyet - “Meclis'te onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek”

    Enflasyonla mücadelede başarı yok

    ABD'li Senatör Murphy: Trump, bu savaşı kaybetti

    LGS - 1. nakil sonuçları açıklandı

    Orta Doğu Uzmanı Mustafa Özcan: Gayretlerin olgunlaşması lazım

    Pentagon’dan mühimmat siparişi!

    İsrail kan istiyor

    İran’dan bölge ülkelerine iş birliği teşviki

    “Çerçeve Yasa” bugün Meclis’te

    Ekinci: Kafeler dolu diye ekonomi iyi demek değil

    Dünyanın 6. tarım ekonomisiyiz

    Sosyal gerçeklik olan cemaatler hukukun değil sosyolojinin konusu

    Asıl konu çocukları suça sürükleyen sebeplerdir

    İkinci el araçlar yaşlandı

    Yeni krizimiz borç

    Faizlerin yeniden faizlendirilmesine tepki: Yapılandırma ana paranın üzerinde olmalı

    Diğer İslâm ülkeleri de katılsın

    Başakşehir'de İETT otobüsü ve yolcu otobüsü çarpıştı: 4 yaralı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Orta Doğu Uzmanı Mustafa Özcan: Gayretlerin olgunlaşması lazım
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    SUFYAN THE HOLE-IN-HAND – 1
    Genel

    Dünyanın 6. tarım ekonomisiyiz
    Genel

    ABD'li Senatör Murphy: Trump, bu savaşı kaybetti
    Genel

    LGS - 1. nakil sonuçları açıklandı
    Genel

    Enflasyonla mücadelede başarı yok
    Genel

    Ekinci: Kafeler dolu diye ekonomi iyi demek değil
    Genel

    “Çerçeve Yasa” bugün Meclis’te

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.