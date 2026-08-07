Muhammed Salah 2 yıl Trabzonspor'da

Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Muhammed Salah ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya her bir futbol sezonu için 10 milyon avro yıllık ücret ve 7 milyon avro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak oyuncunun brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı da kaydedildi.

Trabzonspor, Muhammed Salah için imza töreni düzenledi

Öte yandan Muhammed Salah, taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Papara Park'ta düzenlenen imza törenini yerinde takip etmek isteyen binlerce taraftar, törenden saatler önce stattaki yerlerini aldı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile sahaya çıkan Salah'ı meşalelerle karşılayan taraftarlar, uzun süre tezahüratlarda bulundu.

Salah ile imza töreninin yapılacağı tribüne çıkan Doğan, yaptığı konuşmada, "Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için sağ olun." dedi.

Konuşmasına "Merhaba" diyerek başlayan Muhammed Salah ise şunları kaydetti:

“Keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben de böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. Benim adıma da inanılmazdı. Hem kulübümüzdeki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum ve bir şeyler kazanmak için buradayım. Bu kulübe kupalar kazandırmak için buradayım ve sizlerle maçları oynamak, antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum.”

Açıklamaların ardından Salah, kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninin ardından Doğan, günün anısına imza kalemini Salah'a verdi.

Salah, daha sonra sahaya çıkarak tribünleri dolaştı ve taraftarlara "üçlü" çektirdi.

Taraftarları telefonuyla görüntüleyen ve "Bize her yer Trabzon" diyen Salah, bazı taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.

İlk antrenmanına çıktı

Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, bordo-mavili ekipteki ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Salah'ın teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana çıktığı aktarıldı.

Paylaşım yapılan fotoğraflarda Salah'ın, teknik direktör Fatih Tekke ile görüşmesi de yer aldı.