Trabzonspor Kulübü, transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın, bordo-mavili formayla verdiği "Bize her yer Trabzon" mesajını paylaştı.

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan videoda, 61 numaralı bordo-mavili formayı uçakta giyen futbolcu, "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı. Salah'ın İstanbul'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelmesi, akşam saatlerinde de Trabzon'da olması bekleniyor. AA

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