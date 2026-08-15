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Fenerbahçe, Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başladı

15 Ağustos 2026, Cumartesi 23:49
Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Gençlerbirliği, geriye düştüğü maçta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

13. dakikada Oğuz Aydın'ın sol köşeden ceza sahasına girer girmez topu sağ ayağına alarak çektiği şut, kaleciden döndü. Ceza sahasının solundaki Levent Mercan, önünde kalan topu yerden altıpasın hemen dışındaki Talisca'ya gönderdi. Brezilyalı futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

25. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı uzak direğe doğru ortaladı. Geriden gelen İsmail Yüksek'in altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top, Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın kucağında kaldı.

Başkent ekibi, ilk şutunu 29. dakikada çekti. Ensar Kemaloğlu'nun ceza sahasının dışından yaptığı vuruş, direğin üstünden dışarı çıktı.

37. dakikada Fenerbahçe yarı sahasından çıkmaya çalışırken Ensar, topu Guendouzi'den çaldı. Önünde kalan meşin yuvarlağı ceza yayına kadar süren Koita, pasını solundan ceza sahasına giren Tongya'ya aktardı. Tongya'nın sağ ayağıyla çapraza yaptığı vuruş, direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1

44. dakikada Fenerbahçe'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Talisca'nın uzak direğe doğru gönderdiği kafa vuruşu direkten döndü. Top, altıpasın sağ çaprazındaki Guendouzi'ye geldi. Guendouzi'nin şutu farklı şekilde üstten auta gitti.

Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

48. dakikada ceza yayının dışında topla buluşan İsmail Yüksek, kaleye yüzünü döner dönmez şutunu çekti. Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat, soluna doğru gelen topu kornere çeldi.

49. dakikada sağdan kullanılan Fenerbahçe köşe vuruşunda uzak direkteki Guendouzi, topu kafayla içeri doğru çevirdi. Geriden gelen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top üstte auta gitti.

56. dakikadaki Gençlerbirliği atağında topu sol kanattan sürükleyen Abdurrahim Dursun, ortasını yaptı. Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe savunmasını aşan meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1

Talisca, 61 ve 62. dakikada ceza sahasının dışından çektiği şutlarla Gençlerbirliği kalesini yokladı. Kaleci İrfan Can Eğribayat, iki pozisyonda da gole izin vermedi.

66. dakikada Levent Mercan'ın ortasında Muriç'in kafayla yaptığı aşırtma vuruşta top üst ağlarda kaldı.

71. dakikada Talisca'nın ceza yayında önünü boşalttıktan sonra çektiği şutta top kaleciden döndü.

77. dakikada Guendouzi'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Muriç kafayla vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu tek hamlede kontrol etti.

85. dakikada Greenwood'un sağ kanattan yaptığı ortada altıpasın solundaki Skriniar'ın istediği gibi dokunamadığı top dışarı çıktı.

Fenerbahçe, kalan sürede de baskılı oyununa rağmen golü bulamadı ve Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrıldı.

AA

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